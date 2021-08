James Rodriguez n’est pas seul – Roy Keane a rarement regardé les matchs de Manchester United et la légende d’Aston Villa Paul McGrath non plus

in

Connaître l’adversaire à venir dans le football a toujours été considéré comme une évidence, jusqu’à il y a environ 48 heures.

James Rodriguez n’avait absolument aucune idée qu’Everton jouait à Leeds samedi – et il ne sait probablement même pas que c’est en direct sur talkSPORT 2 à 15 heures non plus.

Rodriguez a révélé qu’il ne savait pas qui étaient les adversaires d’Everton lors d’une conversation avec des fans et a dû se faire dire que c’était Leeds loin

Le Colombien a déclaré à ses abonnés dans une interview en direct sur Twitch : « Je ne sais même pas qui joue Everton, pouvez-vous me le dire ?

“Je pense que c’est loin parce que le passé était ici à la maison.”

Au moins, le milieu de terrain des Toffees en fuite avait une excuse. Il ne joue pas en raison de la quarantaine COVID-19 – et même s’il est disponible, Rodriguez ne veut vraiment pas être là maintenant que Carlo Ancelotti est parti.

Et il n’est pas seul. L’ancienne star de la République d’Irlande, Tony Cascarino, a déclaré à talkSPORT que Roy Keane et Paul McGrath savaient rarement avec qui ils jouaient le week-end.

Keane est l’un des capitaines les plus titrés de l’histoire de la Premier League

Les deux Irlandais étaient tous deux des légendes à Manchester United, tandis que McGrath est devenu encore plus emblématique à Aston Villa.

“Roy Keane savait très rarement qui il jouait à Manchester United”, a déclaré Cascarino à talkSPORT. « Il n’a pas vraiment pensé aux rencontres.

« Et un autre était Paul McGrath. Il y avait beaucoup de choses que Paul faisait de manière non professionnelle, mais il me demandait à Aston Villa : « Qui avons-nous samedi ?

« Je pensais qu’il plaisantait, mais j’ai réalisé que Paul ne regardait vraiment pas les matchs ! »

McGrath a eu une carrière mouvementée en Angleterre

Compte tenu de leurs carrières chargées de trophées, la connaissance de la liste des matches n’est peut-être pas si importante après tout.

Rendez-vous simplement dans le bon stade et le reste n’est que du football. Facile.

