James Rodríguez sera la nouveauté de la Colombie pour affronter le Brésil et le Paraguay

11/04/2021 à 02:44 CET

.

James Rodríguez, créateur de Qatari Al-Rayyan, est la principale nouveauté dans l’appel de l’entraîneur Reinaldo Rueda contre Brésil et Paraguay les 11 et 16 novembre lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, a rapporté mercredi la Fédération colombienne de football.

À côté de Rodríguez se trouvent le but italien de Naples David Ospina et l’attaquant espagnol du Rayo Vallecano Radamel Falcao García, considéré comme les références de l’équipe colombienne.

La dernière fois que les dix colombiens étaient avec l’équipe du café, c’était en novembre 2020. Cette fois, l’équipe nationale perdu 0-3 contre l’Uruguay à Barranquilla et 6-1 contre l’Équateur à Quito.

Il se distingue également dans la liste des 28 convoqués Andres Mosquera, gardien de but de l’Independiente Medellín; Sébastien Gomez, milieu de terrain de l’Atlético Nacional ; le défenseur de Seattle Sondeurs Yéimar Gómez et l’attaquant du Los Angeles FC Cristian Arango.

Rueda ne pourra pas compter pour les matchs des treizième et quatorzième journées avec les défenseurs Yerry Mina (Everton), Stefan Medina (Monterrey), ni avec le milieu de terrain de Porto Matheus Uribe, tous blessés.

La Colombie est quatrième au classement des éliminatoires sud-américains, avec 16 points, les deux matchs seront donc vitaux pour maintenir le quota qui donne le passage direct à la Coupe du monde au Qatar.

Le match contre le Brésil se jouera le 11 novembre.

Le 16, les Colombiens accueilleront le Paraguay au stade métropolitain de Barranquilla.

Liste des 28 convoqués de Colombie :

Gardiens de but: David Ospina (Napoles-ITA), Camilo Vargas (Atlas-MEX) et Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Medellín).

Défenses: Daniel Muñoz et Jhon Lucumí (Genk-BEL), Dávinson Sánchez (Tottenham-GBR), Óscar Murillo et Yairo Moreno (Pachuca-MEX), Yeimar Gómez (Seattle Sounders-USA), Johan Mojica (Elche-ESP) et William Tesillo (Léon-MEX).

Milieu de terrain: Gustavo Cuéllar (Al Hilal-QAT), Wílmar Barrios (Zenit-RUS), Jefferson Lerma (Bournemouth-GBR), Sebastián Gómez (Atlético Nacional), Víctor Cantillo (Corinthians-BRA), James Rodríguez (Al Rayyan-QAT), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus-ITA), Cristian Arango (Los Angeles FC-USA) et Yerson Candelo (Atlético Nacional).

Avant: Diego Valoyes (ateliers Córdoba-ARG), Duván Zapata et Luis Fernando Muriel (Atalanta-ITA), Radamel Falcao García (Rayo Vallecano-ESP), Luis Díaz (Porto-POR), Miguel Ángel Borja (Gremio-BRA), Rafael Santos Borré (Eintracht Frankfurt-GER) et Roger Martínez (América-MEX).