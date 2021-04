James Taylor annonce des dates de tournée reprogrammées avec Jackson Browne

James Taylor et Jackson Browne ont annoncé leurs dates de tournée reportées. Alors que les deux auteurs-compositeurs-interprètes légendaires devaient initialement jouer aux États-Unis l’été dernier, leurs plans ont rapidement changé, au milieu de la pandémie en cours. La longue course débutera le 29 juillet au United Center de Chicago et se terminera le 1er novembre au Pechanga Arena de San Diego.

Selon le site Web de Taylor, tous les billets déjà achetés seront honorés pour la même ville et / ou lieu aux dates indiquées. Les détenteurs de billets sont encouragés à contacter leur point d’achat pour obtenir un remboursement s’ils ne peuvent plus y assister. Cliquez sur ici pour les billets et faites défiler vers le bas pour voir toutes les dates reportées.

« Jackson et moi voulons remercier tous ceux qui ont gracieusement conservé leurs billets », a déclaré Taylor dans un communiqué. «Nous apprécions votre patience continue pendant que nous naviguons dans ces eaux inexplorées. Nous ne voulions pas avoir à annuler cette tournée que nous attendions depuis si longtemps pour jouer ensemble, nous avons donc travaillé pour que ces dates soient reportées à une période où les États-Unis sont rouverts et peuvent se rassembler en toute sécurité pour un concert. . »

Il a ajouté: «Bien sûr, nous garderons un œil attentif et respecterons tous les protocoles de santé et de sécurité dans chaque site et état. Nous avons hâte de revenir sur scène et de vous voir bientôt. »

Les fans au Canada peuvent également se réjouir de voir Taylor en tournée avec Bonnie Raitt cet automne. Leurs dates sont actuellement prévues pour commencer le 12 septembre à St. John’s, Terre-Neuve.

Taylor, qui a sorti American Standard, l’année dernière, vient juste de remporter un Grammy Award pour le meilleur album pop traditionnel. En plus de marquer le sixième Grammy Award de Taylor, le triomphe lui a valu d’être le troisième artiste de l’histoire des Grammy à remporter à la fois les catégories Pop Vocal Album (pour Hourglass de 1997) et Traditional Pop Vocal, après Lady Gaga et Joni Mitchell.

Faites défiler vers le bas pour voir les dates de tournée de James Taylor et Jackson Brown et écoutez le meilleur de James Taylor sur Apple Music et Spotify.

Dates de la tournée de James Taylor et Jackson Browne 2021:

29 juillet – Chicago, IL – United Center

31 juillet – Cuyahoga Falls, OH – Blossom Music Center

1er août – Clarkston, MI – DTE Entergy Center

3 août – Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

4 août – Dayton, OH – Nutter Center

6 août – Charleston, WV – Charleston Coliseum

11 août – Roanoke, VA – Berglund Center Coliseum

13 août – Louisville, KY – KFC Yum! Centre

14 août – Memphis, TN – Forum FedEx

16 août – Nashville, TN – Bridgestone Arena

17 août – Atlanta, GA – Infinite Energy Center

19 août – Hershey, PA – Giant Center

21 août – Beel, NY – Beel Woods Center for e Arts

25 août – Camden, NJ – BB&T Center

27 août – Wantagh, NY – Norwell Heal à Jones Beach

28 août – Holmdel, NJ – PNC Bank Arts Center

16 octobre – La Nouvelle-Orléans, LA – Smoothie King Center

17 octobre – Houston, TX – Toyota Center

19 octobre – Ft. Wor, Texas – Dickies Arena

22 octobre – Salt Lake City, UT – Maverik Center

23 octobre – Boise, ID – ExtraMile Arena

25 octobre – Portland, OR – Moda Center

27 octobre – Tacoma, WA – Tacoma Dome

29 octobre – San Francisco, Californie – Chase Center

30 octobre – Anaheim, Californie – Honda Center

1er novembre – San Diego, Californie – Pechanga Arena