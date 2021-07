James Taylor et son groupe d’étoiles annoncent une tournée au Royaume-Uni au début de 2022

James Taylor a annoncé une tournée de sept dates au Royaume-Uni avec son All-Star Band, qui aura lieu en janvier et février 2022. La série de spectacles commence le 27 janvier à la First Direct Arena de Leeds et se termine par deux spectacles au Hammersmith Eventim Apollo de Londres les 4 et 5 février.

Les préventes pour les spectacles commencent demain à 10h, heure locale et les billets seront mis en vente générale à 9h le vendredi 16 juillet. Le grand auteur-compositeur-interprète a joué pour la dernière fois au Royaume-Uni à l’été 2018, avec des spectacles au Royaume-Uni et en Irlande en Manchester, Glasgow, Leeds, Dublin et Cardiff, ainsi que son apparition à Barclaycard Presents British Summer Time Hyde Park à Londres. Là, il partagea la facture avec Bonnie Raitt et la tête d’affiche Paul Simon.

En mars, Taylor a récemment remporté son sixième Grammy Award du meilleur album vocal pop traditionnel pour American Standard, sa collection de reprises du Great American Songbook. Lisez notre interview avec lui à propos de l’album ici. En début juin, il a interprété “The River” de Garth Brooks en hommage à la superstar country, comme Brooks a été reconnu au Kennedy Center Honors 2021.

Le 29 juillet, Taylor et Jackson Browne commenceront leur tournée en tête d’affiche reprogrammée, qui devait initialement avoir lieu à l’été 2020. L’itinéraire se déroule tout au long du mois d’août et pendant la seconde moitié d’octobre, se terminant le 1er novembre à San Diego.

Via son site Web et ses réseaux sociaux, Taylor a invité les fans à soumettre des vidéos d’eux-mêmes, en groupes de cinq ou plus, chantant sa chanson vintage de 1976 « Shower The People » pour une utilisation pendant la tournée. Les vidéos choisies seront diffusées sur l’écran géant LED entre l’artiste et son groupe pendant les spectacles. Comme le conseille son site Web : « n’hésitez pas à brandir un drapeau de l’endroit d’où vous venez, ou portez des chemises / chapeaux pour identifier votre état, école, pays, camp, hôpital, lieu de travail, lieu de vacances préféré, etc ! » . La date limite d’inscription est demain (13) à 18 h HE.

