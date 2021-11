James Van Der Beek et sa femme Kimberly accueillent leur sixième bébé après une paire de fausses couches tragiques

James Van Der Beek et sa femme, Kimberly Van Der Beek, ont ajouté un autre petit à leur groupe. L’alun de Dawson’s Creek a annoncé lundi que sa femme et lui avaient récemment accueilli leur sixième enfant, un fils nommé Jeremiah Van Der Beek, après avoir subi deux fausses couches déchirantes. Van Der Beek a fait l’annonce à côté d’une galerie d’images montrant le petit avec lui-même, sa femme et leurs cinq autres enfants – son fils Joshua, 9 ans, et ses filles Gwendolyn, 3 ans, Emilia, 5 ans, Annabel, 7 ans et Olivia, 11 ans. .

Dans le post de lundi, l’acteur a déclaré que lui et sa femme étaient « humbles et ravis d’annoncer l’arrivée heureuse et en toute sécurité » de leur fils, qu’il a adorablement dit qu’ils « l’appelaient Remi, d’ailleurs – pas » dinosaure « ». Der Beek, qui n’avait pas dit auparavant que sa femme était enceinte, a poursuivi en écrivant qu’« après avoir connu un terme tardif [pregnancy loss] deux fois de suite (tous deux à 17 semaines et plus), nous avons gardé celui-ci silencieux », admettant qu’il était initialement « terrifié » lorsqu’il a découvert que sa femme attendait.

La star de Varsity Blues a expliqué que sa femme et lui avaient trouvé un médecin au Texas qui avait diagnostiqué les deux dernières fausses couches comme étant causées par un « col de l’utérus incompétent ». Après un « simple cerclage chirurgical », Kimberly « a accouché naturellement dans le ranch… et nous y voilà ». Il a ajouté que si « les livres de médecine disent de ne considérer un cerclage comme une option qu’après trois pertes tardives », lui et le médecin de sa femme « recommandent de l’envisager après une. Passez le mot ».

« Chaque enfant apporte sa propre énergie, sa propre manifestation de conscience, ses propres leçons. Ceux que nous avons perdus nous ont chacun offert différentes pièces du puzzle… nous laissant d’autant plus reconnaissants pour la classe de maître en cours avec laquelle nous pouvons profiter cette douce et sage petite », a poursuivi Van Der Beek, concluant le message émouvant par « La vie est belle ».

Kimberly a partagé la nouvelle sur sa propre page en écrivant : « La vie est si pleine que je n’ai pas les mots. Jeremiah Van Der Beek, merci d’être là. » Elle et son mari, qui se sont mariés en 2010, ont déménagé à Austin plus tôt cette année, peu de temps après avoir parlé pour la première fois de leurs pertes de grossesse déchirantes. Kimberly a fait une fausse couche à 17 semaines en novembre 2019, suivie d’une deuxième fausse couche en juin 2020. Dans son article de lundi, Van Der Beek a remercié « tous les membres de notre communauté – à la fois locaux et étendus – qui étaient au courant de notre voyage et ont honoré notre désir de intimité. »