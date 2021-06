James Wan a révélé le titre officiel d’Aquaman 2

Alors maintenant que nous savons appeler cette suite Aquaman et The Lost Kingdom, qu’est-ce que le royaume perdu exactement ? Eh bien, dans le premier film d’Aquaman, il a été dit qu’il y avait sept royaumes atlantes après la chute de l’empire atlante d’origine : Atlantis lui-même, Xebel, la Brine, les pêcheurs, la tranchée, les déserteurs et le royaume perdu. De toute évidence, nous explorerons ce dernier domaine dans Aquaman 2, son existence étant redécouverte après des siècles, voire des millénaires d’absence. Bien sûr, cela ne fait que poser plus de questions. Où est-ce? Pourquoi était est perdu? Quelles menaces reposent dans le Royaume Perdu ? Nous connaîtrons les réponses dans environ un an et demi.