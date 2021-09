James Wan explique comment Aquaman a influencé Malignant

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

James Wan s’est fait un nom dans l’horreur en lançant des franchises comme Saw et The Conjuring, avant d’être remis aux rênes de grandes franchises de studios comme Fast & Furious et Aquaman. Alors que Wan a montré qu’il était plus que capable de faire des choses en dehors de l’horreur, il a continué à revenir au genre après avoir réalisé ses principaux films de tentpole, et il semble que ce soit un choix judicieux. Wan dit que la principale façon dont Aquaman a influencé sa décision de faire son nouveau film, Malignant, était qu’après avoir réalisé le film d’action lourd CGI, il voulait faire quelque chose aussi loin que possible de cela.