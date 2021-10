James Wan explique « Malignant », la meilleure horreur culte de 2021

« Bonkers. » « Dérangé. » « Spectaculairement, sans vergogne, f- dingues. » Peu de films d’horreur récents ont attiré des raves aussi délirantes que « Malignant » de cette année, le retour effrontément gore du giallo du réalisateur de « Conjuring » James Wan. Il a gagné le statut de culte instantané parmi les fans d’horreur avec ses rebondissements audacieux, ses moments mémorables et son monstre de film mémorable – un boogeyman aux cheveux longs nommé Gabriel avec un penchant pour le meurtre et des compétences de parkour étonnamment agiles.

Écrit par Akela Cooper et basé sur une histoire de Wan, Cooper et Ingrid Bisu, « Malignant » (maintenant en VOD numérique et premium et en route vers Blu-ray le 30 novembre) met en vedette Annabelle Wallis dans le rôle de Madison, une femme en proie à des visions macabres de un tueur en série vêtu d’un trench-coat en cuir alors que les meurtres brutaux commencent à s’accumuler autour de Seattle.

Ce n’est que le début d’une intrigue sinueuse qui atteint des sommets lyriques de terreur, d’absurdité et d’intrigue, ramenant spirituellement Wan aux racines du genre indépendant de ses premiers films tout en repoussant les limites de l’horreur grand public moderne. Sans parler de l’ajout d’une nouvelle icône de mode diabolique à votre tableau de vision de costumes d’Halloween ! Si vous avez raté « Malignant », il est temps de l’ajouter à votre liste des incontournables.

Avertissement : Les spoilers suivent pour le film d’horreur « Malignant ».

Étant donné que les franchises d’horreur «Saw», «Insidious» et «Conjuring» de Wan franchissent régulièrement la barre des 100 millions de dollars, il peut être tentant de réduire les 33,2 millions de dollars de recettes mondiales «Malignant» – initialement prévu pour une sortie à l’été 2020 pré-COVID , puis est passé à un début hybride dans les cinémas et sur HBO Max le mois dernier – à un rare trébuchement commercial. Faisant un bref détour par rapport à la réalisation de mâts de tente, il se tourne vers les clôtures avec une violence slasher classée R et fait un clin d’œil aux thrillers italiens, à l’horreur Gothic Hammer et aux films B sinistres des années 1980 et 1990 dans un film bien plus fou que ses récents succès.

Mais pour Wan, un nerd d’horreur qui a lancé sa carrière avec les films brutaux « Saw » aux côtés de son compatriote australien Leigh Whannell, et l’un des fabricants les plus prolifiques de plats de genre en studio aujourd’hui, « Malignant » offrait également quelque chose de suprêmement séduisant: la chance de faire quelque chose d’inexplicable.

« Je suis devenu très synonyme du genre horreur, donc je sais qu’il y a beaucoup d’attentes autour du genre de films que je sors », explique Wan, vidéo-chat depuis Londres, où il réalise « Aquaman et le royaume perdu ». la suite de son blockbuster 2018 de 1,1 milliard de dollars pour Warner Bros., qui a également distribué « Malignant ». «Mais je déteste être catalogué. Donc pour moi, il s’agissait de briser les attentes que je sais que les gens ont de moi. »

Le cinéaste James Wan sur le tournage de « Malignant.

(Matt Kennedy / Warner Bros. Pictures)

Méfiant d’être connu comme « le gars qui fait peur » et « le gars qui fantôme dans une maison hantée », Wan a décidé de sortir de sa propre marque. Il a tranquillement filmé « Malignant » à Los Angeles entre des photos « Aquaman » à gros budget. Lors de sa sortie en septembre, positionné comme un thriller mystérieux domestique de mauvaise humeur avec une campagne de marketing qui masquait ses rebondissements, le risqué et radical « Malignant » a dépassé le public moyen mais a engendré l’affection et la revoyabilité virale des fans de genre avides de quelque chose. frais et imprévisible.

« J’ai grandi avec les films d’horreur des années 80 », dit Cooper. « Je veux les voir. Donc, en voyant les réactions des gens qui sont comme, « Holy s—, ce film vient de dérailler dans l’acte 3! » et ils l’ont apprécié – c’était le point. C’est ce qui manque à l’horreur.

Si vous comprenez ce que le film raconte, le plaisir de « Malignant » est contagieux, de ses changements de tons vertigineux aux tueries brutales en passant par les fioritures campantes qui clignotent des chevrons. Ses détails les plus infimes sont parmi ses plus étrangement délicieux, la preuve que Wan & Co. s’éclate. La façon dont un personnage gare inexplicablement sa voiture près du bord d’une falaise ? « J’en assume l’entière responsabilité », rit Wan.

Un autre spécial de Wan: la précision surhumaine affichée par l’antagoniste de « Malignant » alors qu’il lance une chaise de bureau en l’air et à travers une pièce massive, assommant deux cibles en cours d’exécution comme un lanceur de disque olympien – un moment pas dans le script original de Cooper et un autre « pain miette » qui indique aux téléspectateurs le type de film qu’ils regardent.

Le réalisateur James Wan sur le tournage de « Malignant ».

(Ron Batzdorff / Warner Bros Pictures)

« Il y a des choses que vous écrivez et ensuite James réalisera et c’est comme, ‘Oh, James s’amusait ce jour-là' », dit Cooper avec un sourire. « Jamais dans mes rêves les plus fous je n’aurais écrit que notre méchant jette une chaise à travers la pièce, à la WWE. »

« Malignant » est né pour la première fois lorsque Wan et Bisu, qui sont mariés, ont commencé à rebondir autour d’une idée d’elle alors qu’ils étaient à la maison avec leurs chiens. « J’ai toujours été obsédé par les anomalies médicales et l’idée de jumeaux parasites », explique Bisu, un acteur d’origine roumaine (« Toni Erdmann », « The Nun », « Conjuring 3 »), qui est également producteur exécutif et apparaît dans « Malignant ” en tant que technicienne de scène de crime amoureuse nommée Winnie.

Ils ont présenté un traitement d’histoire approximatif avec des points de caractère et d’intrigue et des idées qui deviendraient plus tard une séquence d’action spectaculaire se déroulant dans une cellule de prison et un poste de police. Cooper, qui avait écrit le thriller d’horreur à venir « M3GAN » et scénarise actuellement « The Nun 2 » pour la société de production Atomic Monster de Wan, est venu les rencontrer. Bisu a demandé: « Avez-vous entendu parler d’un tératome? »

Cooper avait grandi dans une ferme du Missouri en dévorant des romans de Stephen King comme « Pet Sematary » jusqu’à ce que le soleil se lève. Regarder l’horreur des années 80 avec sa famille – des films comme « A Nightmare on Elm Street », « Hellraiser II » et « Pumpkinhead » – a également laissé sa marque sur sa jeune imagination et l’a envoyée sur la voie de l’écriture d’histoires fantastiques de genre et d’horreur. « J’ai vu des « extraterrestres » dans les cinémas assis sur les genoux de ma mère », dit Cooper via un ordinateur entouré d’objets de collection de monstres de cinéma.

Elle a cliqué avec Wan et Bisu, et était en effet familière avec les tératomes – un ami avait subi une intervention chirurgicale pour en retirer un. Cooper a ajouté des couches émotionnelles au parcours de Madison en tant que femme confrontée à la violence domestique et à une série de fausses couches, mais qui trouve également de l’amour et du soutien dans sa relation avec sa sœur adoptive, Sydney (Maddie Hasson).

« Akela a pris tout ce que nous avions prévu et elle a dû l’étoffer », explique Wan. « Elle a trouvé le cœur de ce que Madison a traversé. »

Pour s’inspirer, Cooper s’est tourné vers « Les yeux de Laura Mars » d’Irvin Kershner (1978), mettant en vedette Faye Dunaway en tant que photographe qui voit des visions de meurtres brutaux, et l’adaptation de 1993 de George A. Romero pour King « The Dark Half », qui trouve un romancier en désaccord avec son alter ego. En mettant le scénario à l’écran, Wan, le directeur de la photographie Michael Burgess et le compositeur Joseph Bishara ont beaucoup emprunté aux films stylisés de Dario Argento et Mario Bava, portant leurs influences de genre sur leurs manches.

« Malignant », avec Annabelle Wallis, montre ses influences d’horreur italiennes.

(Photos Warner Bros.)

Wallis, qui avait déjà joué dans le spin-off de « Conjuring » « Annabelle », a canalisé les pierres de touche que Wan décrit comme « Barbara Steele rencontre Shelley Duvall de » The Shining « », tandis que le grotesque Gabriel a invoqué l’horreur corporelle de Cronenberg et un sens de Raimi-esque de amusant. Pour lui donner vie, l’équipe de Wan a combiné des artistes physiques qualifiés, le doubleur Ray Chase, des animatroniques, une équipe de cascadeurs et des effets visuels.

«Je pensais que je ferais beaucoup de ruse pour réussir», explique Wan, qui a expérimenté la marionnette et la lecture inversée avant que la performeuse et contorsionniste Marina Mazepa ne soit choisie pour réaliser l’action physique de Gabriel, à l’envers. « Elle était littéralement capable de faire comme toute la scène de combat – je ne plaisante pas – en chorégraphie inversée », dit Wan, sortant avec enthousiasme son téléphone pour partager un aperçu des coulisses.

Se pencher sur l’euphorie de « Malignant » semblait bien, malgré une finale originale qui était beaucoup plus sombre et ne laissait pas beaucoup de place pour une suite. « Cette fin était vraiment puissante », dit Bisu, « mais nous avions l’impression [Madison] méritait une fin plus heureuse.

Un moment de tension dans « Malignant », avec Annabelle Wallis.

(Ron Batzdorff / Warner Bros Pictures)

Écouter ses instincts dans un autre sens a également laissé Cooper se sentir responsabilisé. Encouragé par Wan à écrire Det. Kekoa Shaw (George Young) et Dét. Regina Moss (Michole Briana White) en tant que personnes de couleur, Cooper était heureux de les voir tous les deux survivre jusqu’à la fin. « Souvent, en tant qu’écrivain noir et pour les écrivains de couleur, vous vous préparez à une dispute », me dit Cooper quelques jours plus tard lors d’une séance de questions-réponses au Nightstream Film Festival. « De toute évidence, James et moi en grandissant, nous ne nous sommes pas beaucoup vus dans les films d’horreur – et si nous le faisions, ils étaient les premiers à mourir, ou j’ai fini par me sacrifier pour sauver la dame blanche. »

« Maintenant, cependant, comme j’ai acquis plus d’expérience et que j’écris de plus en plus mainstream [projects], je vais juste de l’avant et je fais des personnages des personnages de couleur », poursuit Cooper, qui a plusieurs projets de films et de télévision en développement et est co-producteur exécutif de la prochaine série Paramount + « Star Trek : Strange New Worlds ». « Et ils vivent. »

Hollywood a besoin de plus de films qui prennent des risques, dit Wan, qui espère que « Malignant » pourrait aider à persuader même quelques dirigeants d’ouvrir la porte à de nouveaux types d’horreur.

« J’entends des réalisateurs, une fois qu’ils ont atteint un certain niveau, ils parlent de vouloir refaire ce film, comme ils l’ont fait quand ils ont commencé, pour reprendre de gros swings », dit-il. « Mais ils ne le font jamais, parce qu’ils ont peur de le faire. »

« Et peut-être que je devrais avoir peur. Peut-être que cela reviendra me hanter, moi et ma carrière, à certains égards. Mais tu sais quoi? je suis content de voir les réactions [to ‘Malignant’]. Ça me fait penser que j’ai pris un gros swing et que c’est une bonne chose. Sinon, les gens comme moi continueront à faire des films sûrs. Et je ne veux pas faire ça.