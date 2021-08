James Ward-Prowse met fin à la spéculation sur le transfert d’Aston Villa en signant un nouvel accord de cinq ans à Southampton

Le capitaine de Southampton, James Ward-Prowse, a signé un nouveau contrat de cinq ans pour mettre fin aux spéculations le liant à une sortie de St Mary’s.

Les Saints ont rejeté une offre de 25 millions de livres sterling d’Aston Villa pour le milieu de terrain anglais plus tôt cet été.

.

Villa étaient des admirateurs de longue date de Ward-Prowse

Le club de la côte sud aurait demandé un total de 50 millions de livres sterling pour Ward-Prowse, le double du montant que Villa avait proposé.

Mais maintenant, le capitaine a confirmé son engagement envers les Saints, en accordant une prolongation à long terme un an seulement après avoir signé un autre contrat de cinq ans à St Mary’s.

Le milieu de terrain de 26 ans est avec les Saints depuis l’âge de huit ans, faisant ses débuts en équipe première à 16 ans.

“Je suis sur la lune. Je pense que je suis probablement l’homme le plus heureux du monde en ce moment », a déclaré Ward-Prowse sur le site officiel du club.

.

Hasenhuttl a conservé l’un de ses joueurs les plus importants

“Pour prendre cette décision, je pense que cela a été énorme et que c’est un grand pas en avant.

« Engager à nouveau mon avenir dans ce club de football est quelque chose dont je suis incroyablement fier et un nouveau chapitre commence maintenant pour moi.

“C’est probablement la première fois de ma carrière que j’ai ce lien et cette discussion, mais je pense que j’avais très envie de m’asseoir et de parler au club et cela a fonctionné dans les deux sens.

“Ils se sont assis et m’ont dit leur admiration pour moi et la façon dont ils veulent que je dirige l’équipe – et ce club a tellement fait pour moi, je ne peux pas décrire avec des mots les opportunités et les chances qu’ils ont m’a donné et je suis incroyablement reconnaissant au club de l’avoir fait.

L’international anglais Ward-Prowse a disputé 323 matches avec Southampton, marquant 33 buts.

Ward-Prowse a ajouté : « Je n’ai pas encore fini ici, il me reste encore beaucoup à donner à ce club de football.

“Je veux être là pour diriger cette équipe et m’assurer de pouvoir tout redonner et de rendre la confiance que le club a témoignée en moi depuis que j’ai huit ans.”