Kevin O’Connor de The Ringer explique comment James Wiseman et Jonathan Kuminga s’intègrent aux aspirations de championnat des Golden State Warriors. Il est rejoint par Marcus Thompson de . pour discuter de la défense de Wiseman, du jeu de Kuminga pendant la ligue d’été et de la façon dont ils s’intègrent tous les deux aux côtés de Draymond Green et Steph Curry.