James Woods, 74 ans, est probablement fiancé à sa petite amie de 32 ans ⋆ .

James Woods est sur le point de découvrir si la troisième fois est vraiment un charme. Il semble que James ait demandé à sa petite amie, Sara Miller, de l’épouser. Et la raison pour laquelle j’écris à ce sujet est parce qu’il va nous le remuer en face jusqu’à ce que nous le reconnaissions. Alors le mois dernier, James a posté cette photo sur Instagram:

À notre connaissance, la bénédiction sur la photo est que Sara a accepté de porter cette grande bague de fiançailles solitaire. C’est une jolie bague et un joli cliché de Sara. Mais à part quelques commentaires ici et là, l ‘«annonce» n’a pas réussi à faire grand bruit. Alors James a fait sortir Sara et son impressionnant diamant pour un déjeuner sans masque chez Dan Tana à West Hollywood où il a littéralement tendu la main pour que les paps voient:

Est-il sur le point de se faire atteler? La copine de James Woods repérée avec une énorme bague en diamant https://t.co/E8cqiR8zBy pic.twitter.com/dIZCEK5RH0 – Page six (@PageSix) 25 mai 2021

[From Page Six via DListed]

Alors faisons cela avant que la pauvre Sara ne soit obligée de se promener à Los Angeles avec sa main sur une corde à tirer pour que James se montre aux passants au hasard. La Sara actuelle a 32 ans et travaille avec James depuis au moins cinq ans. James, bien sûr, a 74 ans et a déjà été marié deux fois. Sa deuxième femme, Sarah Owens, avait 26 ans lorsqu’elle a épousé James, 42 ans, et a divorcé après seulement quatre mois. Pendant le divorce, Sarah a accusé James d’abus pendant les quatre années qu’ils avaient passées ensemble avant de se marier. Son premier mariage avec Kathryn Morrison remonte aux années 80 et a duré trois ans.

Mais les terribles antécédents de James avec les femmes ne sont pas limités aux mariages de merde. Au début de la soixantaine, il est sorti avec une jeune fille de 19 ans nommée Ashley Madison, qui était la fille de son ami que James a rencontré pour la première fois à l’âge de cinq ans. À l’âge de 66 ans, sa petite amie de 20 ans, Kristen Bauguess, a été arrêtée pour crime et délit de possession de drogue. Mais James est resté avec elle, ils étaient censés être toujours ensemble il y a quatre ans. Ce qui est bizarre, car il était aussi supposé être avec Sara à ce moment-là… hmm. De plus, il a une fois frappé Amber Tamblyn, âgée de 16 ans, puis a menti quand elle l’a appelé en 2017. Et nous savons que sa politique est suffisamment merdique pour que son agent le jette et ses voisins se retournent contre lui. Alors, vous savez – félicitations Sara. Vous vous êtes vraiment fait gagner.

Mais alors, une petite once de décence sort en lui lorsque son État d’origine est en crise. Comme pendant la saison des feux de forêt ou des inondations en Californie. Non seulement il utilise son Twitter pour reconnecter les gens à leurs animaux et à leur bétail, mais il aide les pompiers en les connectant avec les messages qu’il reçoit sur les personnes bloquées ou de nouvelles poussées parce qu’il a un profil plus large. Et il le fait en fait sans être intrusif pour le travail des premiers intervenants ni demander de crédit pour cela. Donc, si Sara peut faire quoi que ce soit pour faire sortir plus de ce côté de Gramps, je serais très obligé.

