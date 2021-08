Jameson Taillon : Le grand homme à l’heure zéro

in

Pour commencer, il suffirait de dire qu’il n’a pas perdu lors de ses 14 derniers départs, en fait lors des quinze derniers départs, il a une fiche de 7-1 et si beaucoup sont surpris, personnellement je pense que ce que Jameson Taillon a réalisé était à venir.

Ya en El Fildeo comentábamos con anterioridad sobre el calibre de este lanzador y si bien su comienzo fue incierto en este 2021, el mes de julio fue un reflejo de su renacer, cuando con marca de 4-0 fue elegido pitcher del mes de la Liga Americaine.

Chers lecteurs, à l’heure zéro, quand Gerrit Cole et Corey Kluber manquaient à l’appel, quand l’enclos des releveurs semblait fatigué, Taillon apparaissait comme les grands et depuis, l’équipe est au top.

A ce stade de la saison, l’état de Taillon impressionne encore plus, en pensant aux Play Offs ; Eh bien, vous voyez un lanceur avec une maîtrise totale de la zone de frappe et un contrôle exquis sur sa balle rapide et ses breakers.

D’avoir un bilan négatif de 1-3, Taillon est déjà 8-4 au moment de la rédaction et les fans de Mule se réjouissent.

Sans aucun doute, il est l’homme du moment dans la Grosse Pomme et avec le retour de Cole, ainsi que Corey Kluber et Luis Severino ; l’équipe de départ des Yankees lance une offre pour se battre dans les World Series.