Jamf annonce une nouvelle solution de filtrage de contenu pour sécuriser l’utilisation des appareils Apple en classe

Lors de la conférence JNUC 2021, JAMF a dévoilé de nouvelles solutions pour rendre les appareils Apple plus faciles à gérer et à utiliser en classe.

Jamf travaille avec des milliers d’écoles dans le monde pour mieux utiliser la technologie Apple en classe et à la maison. La société a annoncé trois nouvelles fonctionnalités visant à poursuivre sa mission d’autonomisation de l’apprentissage des élèves.

Jamf forme les enseignants, sécurise les appareils et favorise la réussite des élèves grâce à la technologie qu’ils connaissent et aiment. La nouvelle plate-forme de formation, Jamf Educator, permet aux enseignants d’utiliser la technologie Apple et les aide à créer des environnements d’apprentissage transparents pour les étudiants. De plus, avec la sortie anticipée de Jamf Safe Internet, nous nous concentrons sur la création d’un environnement permettant aux étudiants d’apprendre de n’importe où en toute sécurité.

Suraj Mohandas, directeur principal de la stratégie des produits éducatifs, Jamf