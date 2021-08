Jamf : ce sont les autorisations les plus courantes demandées par les applications populaires

in

Jamf, le partenaire d’entreprise populaire d’Apple, a publié un nouveau rapport qui détaille les autorisations les plus courantes demandées par les applications sur l’App Store d’Apple.

Jamf a utilisé des métadonnées dans un échantillon de près de 100 000 applications populaires dans le catalogue du magasin. Cet échantillon a été déterminé en examinant les applications installées au sein de la clientèle de Wandera, qui gère 2,5 millions d’appareils. Les métadonnées analysées dans la recherche proviennent de journaux agrégés qui ne contiennent aucune information d’identification.

Accès photothèque

L’analyse de Jamf montre que le type de données le plus demandé est la photo, avec au moins la moitié des applications de chaque catégorie demandant l’accès à la photothèque d’un appareil. Les principales catégories d’applications demandant l’accès à la photothèque sont :

Photo & Vidéo (96%). Cette catégorie comprend des applications telles que YouTube, FaceApp et Splice. Achats (87%). Cette catégorie comprend des applications telles qu’Amazon et eBay. Réseaux sociaux (84%). Cette catégorie comprend des applications telles que Facebook, Instagram et Twitter.

Apple a cependant resserré les autorisations autour de la photothèque. Avec iOS 14, les applications doivent désormais donner la possibilité de simplement donner accès à certaines photos.

Caméra

L’application appareil photo est la deuxième autorisation la plus demandée. Les principales catégories d’applications demandant l’accès à la caméra sont :

Photo et vidéo (90 %) Shopping’ égal au deuxième rang avec les réseaux sociaux (83 %) Entreprises (75 %). Cette catégorie comprend des applications telles que Zoom, Slack, etc.

Apple a fait de grands efforts pour s’assurer que les utilisateurs sachent quand leur appareil photo est demandé, des autorisations supplémentaires et des indicateurs d’interface utilisateur clairs.

Emplacement

Apple s’est toujours concentré sur le suivi de la localisation et la confidentialité. Steve Jobs, avant son décès en 2011, avait ceci à dire lors de la conférence D8.

“Nous prenons la confidentialité très au sérieux”, a déclaré Jobs. « Beaucoup de gens dans [Silicon] Valley pense que nous sommes démodés à ce sujet.

La troisième autorisation la plus demandée est l’emplacement. Les principales catégories d’applications demandant des informations de localisation sont :

Shopping, égal d’abord avec Food & Drink (81%). La catégorie Nourriture et boissons comprend des applications telles que DoorDash et UberEats. Réseautage social (72 %) Photo et vidéo (68 %)

Avec iOS 13, Autoriser une fois a été ajouté en tant qu’option pour les utilisateurs lorsqu’une application demande un emplacement.

Microphone

La quatrième demande d’autorisation d’application la plus populaire est le microphone. Les principales catégories d’applications demandant l’accès au microphone sont :

• Réseaux sociaux (69 %)

• Photo et vidéo (64 %)

• Business, à égalité de tiers avec Productivité (41%). La catégorie Productivité comprend des applications telles qu’Asana et Google Calendar.

Points clés à retenir

Alors, quels sont les éléments clés que nous devrions retenir de ce rapport ? Voici ce que Jamf avait à dire :

Malgré les améliorations apportées par Apple et Google dans la promotion de la vie privée, les consommateurs doivent prendre leurs propres mesures pour sécuriser leurs données. Le but de cette recherche est d’encourager les utilisateurs à considérer les données qu’ils partagent avant d’accepter toute demande qui apparaît sur leurs appareils. Il y a des points de données dans cette analyse qui ne sont pas surprenants, et d’autres le sont.

La confidentialité des données personnelles a fait l’objet de discussions ces derniers temps, avec les nouvelles fonctionnalités CSAM et iMessage à venir dans iOS 15 visant à prévenir les dommages aux enfants. À mon avis, voici quelques actions que vous pouvez faire à la suite de ce rapport : réfléchissez à deux fois avant de donner votre emplacement à une application, supprimez les applications dont vous n’avez plus besoin et auditez la section Confidentialité de l’application Paramètres liée à l’emplacement, à l’accès aux photos, et l’accès à la caméra. Si vous ne trouvez pas de raison pour laquelle une application aléatoire aurait besoin d’accéder à vos photos, révoquez les autorisations.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :