Jamf gère désormais 25 millions d’appareils Apple, s’étend avec la prise en charge de Google BeyondCorp et plus encore

Lors de sa conférence JNUC 2021, Jamf a dévoilé plusieurs nouvelles façons d’aider les équipes informatiques à offrir une meilleure expérience au travail lors de l’utilisation et de la gestion des appareils Apple.

Lors de la conférence, Jamf a annoncé qu’il dessert désormais plus de 57 000 clients et fonctionne sur environ 25 millions d’appareils dans le monde.

Au fil du temps, nous avons étendu notre plate-forme de la gestion des appareils Apple à la gestion d’entreprise Apple, que nous définissons comme l’espace entre ce qu’Apple crée et ce dont l’entreprise a besoin. Ce faisant, nous avons une vision spécifique pour l’entreprise – une vision visant à donner aux individus une technologie sécurisée pour l’entreprise, simple pour le consommateur, tout en protégeant la vie privée. Dean Hager, PDG de Jamf

Jamf Accès Privé

Jamf Private Access remplace la technologie VPN héritée, garantissant que les connexions professionnelles sont sécurisées après qu’un utilisateur s’authentifie sur son appareil. De plus, Jamf Private Access permet aux applications non professionnelles d’être acheminées directement vers Internet ou d’utiliser le relais de confidentialité iCloud+ d’Apple afin que la confidentialité de l’utilisateur final soit préservée et que l’infrastructure réseau côté entreprise ne voit pas un afflux de trafic.

Intégration de Google Cloud BeyondCorp

Jamf a également annoncé une nouvelle intégration avec BeyondCorp Enterprise de Google Cloud pour apporter la conformité des appareils aux administrateurs Jamf Pro et Google. Ces nouvelles intégrations dotent les équipes informatiques d’un outil puissant – l’accès contextuel aux ressources de l’entreprise – en vérifiant l’état de gestion et de conformité d’un appareil avec Jamf Pro avant d’autoriser l’accès.

Canari rouge

Red Canary est une entreprise leader dans le domaine des opérations de sécurité qui aide les organisations à gérer leurs activités en toute sécurité. Avec la visibilité et la protection Apple de classe mondiale qu’offre Jamf Protect, Red Canary fournit des services d’opérations de sécurité qui détectent et répondent aux menaces.

Autres mises à jour

D’autres mises à jour des plates-formes de Jamf incluent des moyens simplifiés de déployer des applications iOS sur les ordinateurs Apple M1, des mises à jour de Jamf Now pour ajouter la prise en charge de Jamf Protect et une nouvelle fonctionnalité de politique de données pour imposer une utilisation acceptable des sites Web et des applications. Une autre nouvelle mise à niveau s’appelle Jamf Threat Defense, une solution de sécurité mobile qui protège les terminaux contre la compromission grâce à la détection des menaces mobiles et à la prévention du phishing zero-day. Consultez tous les détails de JNUC pour en savoir plus sur ce qui arrivera à la gestion des appareils Apple pour l’année à venir.

