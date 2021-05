Jamf, un fournisseur de MDM axé sur Apple, acquiert Wandera dans le cadre de sa plus grande acquisition à ce jour

Jamf, un système de gestion d’appareils mobiles axé sur Apple, a annoncé avoir acquis Wandera pour 400 millions de dollars, ce qui est sa plus grosse acquisition à ce jour.

Wandera fournit une sécurité et un accès au cloud sans confiance pour les appareils mobiles. En acquérant Wandera, Jamf continuera d’étendre son offre de sécurité d’entreprise pour les employés à distance et au bureau.

Jamf et Wandera sont en mesure de profiter de l’immense opportunité de marché pour façonner l’avenir du cloud zéro confiance. Nous sommes ravis de nous associer au leader de la gestion d’entreprise Apple », a déclaré Eldar Tuvey, PDG et cofondateur de Wandera. «Nous avons fondé Wandera pour simplifier la sécurité dans un monde sans confiance. En nous associant à Jamf, nous pouvons offrir à nos clients une plate-forme d’accès et de sécurité véritablement intégrée, avec une facilité d’utilisation, une rapidité, une évolutivité et une fiabilité exceptionnelles. Ensemble, nous accélérons la capacité de nos clients à garder leurs employés connectés de manière transparente et sécurisée, où qu’ils se trouvent.

«Afin de diriger Apple Enterprise Management et de servir au mieux le nombre croissant d’organisations utilisant Apple au travail, Jamf doit combler le fossé entre ce que veulent les utilisateurs et ce dont l’entreprise a besoin», a déclaré Dean Hager, PDG de Jamf. «La combinaison de Wandera et Jamf fournira à nos clients une plate-forme source unique qui gère le déploiement, la gestion du cycle de vie des applications, les politiques, le filtrage et les capacités de sécurité sur tous les appareils Apple tout en offrant un accès réseau sans confiance à tous les travailleurs mobiles.»

Jamf a annoncé l’accord au cours de ses résultats fiscaux du premier trimestre 2021. Au cours du trimestre, Jamf:

Le chiffre d’affaires total du premier trimestre a augmenté de 34% d’une année à l’autre pour atteindre 81,2 millions de dollars.

«Nous avons connu une forte dynamique et une croissance équilibrée dans l’ensemble de nos activités au premier trimestre, car les tendances actuelles en matière de travail mobile, de technologie éducative et de santé numérique ont continué de renforcer notre proposition de valeur aux clients ainsi que nos résultats commerciaux», a déclaré Dean Hager, PDG de Jamf . «L’année est bien lancée, et avec l’acquisition stratégique de Wandera, nous renforcerons notre position de leader dans le domaine de la sécurité avec une plate-forme unique et complète, comprenant des solutions de sécurité avancées telles que l’accès réseau zéro confiance. Nous sommes ravis de compléter notre offre afin de fournir à nos clients une première solution d’entreprise Apple qui connecte, gère et protège tous les appareils, données et utilisateurs Apple. »

Jamf a terminé le premier trimestre 2021 avec 21,8 millions d’appareils Apple sur sa plate-forme et plus de 50000 clients. Au cours du trimestre, Jamf a également finalisé l’acquisition de cmdSecurity. Pour le deuxième trimestre 2021, Jamf donne des indications sur un chiffre d’affaires total de 82 à 84 millions de dollars et un bénéfice d’exploitation non-GAAP de 5,5 à 6,5 millions de dollars.

