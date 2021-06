Jamf Unlock apporte Face ID au Mac pour les entreprises clientes utilisant l’iPhone

Jamf a publié une nouvelle application iPhone appelée Jamf Unlock, conçue pour simplifier la connexion et le déverrouillage d’un Mac lié à un système de gestion d’entreprise.

Même si macOS ne prend pas encore en charge Face ID, Jamf apporte la technologie de déverrouillage Face ID au Mac en utilisant l’iPhone comme pont. Les mots de passe sont certainement quelque chose avec lequel nous luttons tous, et en activant la technologie biométrique sur macOS, les utilisateurs finaux peuvent éviter d’avoir à saisir leur mot de passe chaque fois qu’ils doivent déverrouiller leur Mac.

Une entreprise sans mot de passe semble se profiler à l’horizon, et d’ici 2022, Gartner prédit que 60 % des grandes entreprises mondiales et 90 % des moyennes entreprises mettront en œuvre des méthodes sans mot de passe dans plus de 50 % de leurs cas d’utilisation.

Jamf Unlock fait partie d’un flux de travail Jamf Connect et utilise une authentification basée sur un certificat en émettant un certificat sur votre appareil iOS donnant aux utilisateurs finaux la possibilité d’exploiter en toute sécurité leur identité cloud d’entreprise pour déverrouiller le Mac, à l’aide de Face ID, Touch ID PIN sur leur iPhone.

Lors de la configuration de Jamf Unlock, l’employé génère un certificat pour son appareil dans l’enclave sécurisée de l’appareil iOS afin de s’authentifier auprès de son IDP d’entreprise. Cette identité et cette demande génèrent un certificat qui est stocké localement sur le Mac et l’appareil iOS, et il ne peut pas être exporté vers un autre appareil exporté. Cette clé publique a été partagée et liée au Mac de l’employé de sorte que chaque fois qu’un utilisateur essaie de s’authentifier sur son compte d’utilisateur, le téléphone doit suivre le processus d’authentification.

Jamf Unlock fait partie de la solution Jamf Connect, mais vous n’avez pas besoin d’utiliser la gestion des appareils mobiles Jamf pour utiliser l’une ou l’autre solution.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :