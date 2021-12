Jamie Carragher affirme que Newcastle, 24 ans, a été «affecté» par le limogeage de Bruce

Photo de Serena Taylor/Newcastle United via .

Jamie Carragher a suggéré qu’Allan Saint-Maximin était « le plus touché » par le limogeage de Steve Bruce à Newcastle United, comme il l’a dit Monday Night Football sur Sky Sports.

Avant que Newcastle n’enregistre un match nul 1-1 contre Manchester United hier, Carragher partageait ses réflexions sur Saint-Maximin sous Bruce et maintenant Eddie Howe.

Avant que le Français n’ouvre le score contre l’équipe poursuivant la Ligue des champions, son manager a partagé plus tôt dans la semaine qu’il souhaitait que son équipe » attaque avec des relations » et non en tant que joueurs » individuels « , comme l’a cité le Daily Mail.

De tous les joueurs de Newcastle, Saint-Maximin est le meilleur porteur de ballon et le seul joueur qui attaque en tant qu' »individu » vers lequel Howe semblait indiquer.

Bien que ce ne soit pas une critique du joueur de 24 ans, c’est peut-être une partie de son jeu que les fans de Newcastle veulent le voir s’améliorer et cela lui permet de relever la tête et d’être plus simple lorsqu’il court avec le ballon.

Néanmoins, Carragher a évoqué ce que Howe avait à dire sur Saint-Maximin et la relation du joueur avec l’impopulaire Bruce.

« Lorsque vous y allez en tant qu’individu, une grande partie de cela est sur la contre-attaque », a déclaré Carragher. « Vous cherchez Wilson, il y a aussi Almiron.

« Saint-Maximin, ‘montez-nous sur le terrain sous Steve Bruce. Allez faire quelque chose par vous-même. Un peu de magie’.

« Eddie Howe, je ne pense pas qu’il veuille cela de son équipe. Il veut que toute l’équipe soit en haut du terrain.

« C’est pourquoi je reviens à, il s’agit d’une équipe de contre-attaque provocante – il y a certainement eu une baisse de sa part, quand Eddie Howe est entré.

« Lorsque Steve Bruce a perdu son emploi, cela a semblé l’avoir un peu affecté. Il est sorti et a dit quelque chose à propos de leur relation, il ne faisait aucun doute qu’il était un énorme hors concours sous Steve Bruce.

Photo de Stu Forster/.

Sur le papier, c’était un point indispensable pour les Magpies, mais ils se sentiront dégonflés après ce match nul pour de nombreuses raisons.

Il ne fait aucun doute qu’ils étaient la meilleure équipe et qu’ils auraient dû voir le match se terminer en remportant les trois points.

Mais ce n’est pas l’égalisation d’Edinson Cavanis qui fera plus mal, mais le fait que Saint-Maximin et Callum Wilson soient sortis blessés hier.

Avec Newcastle au milieu d’une période festive très chargée, la dernière chose dont ils avaient besoin était de voir deux de leurs hommes attaquants vedettes s’éloigner.

Celui de Wilson avait l’air plus sérieux que celui de Saint-Maximin car l’Anglais semblait s’être blessé en essayant de sortir du pétrin à la roulette juste avant la pause de la mi-temps.

