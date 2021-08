Jamie Carragher affirme qu’un joueur de 30 millions de livres sterling pourrait le briser à Liverpool cette saison

in

Photo de Sebastian Frej/MB Media/.

Sadio Mane n’a pas connu une saison brillante pour Liverpool la dernière fois, il faut le dire.

Depuis qu’il a rejoint les Reds pour 30 millions de livres sterling en 2016, la balle sénégalaise est indéniablement l’un des joueurs les plus importants de Jurgen Klopp.

Mais 16 buts toutes compétitions confondues pour Liverpool la saison dernière n’était pas un retour brillant et même le joueur lui-même l’a récemment admis.

Cela étant dit, la légende du club Jamie Carragher s’attend à ce que l’ancien attaquant de Southampton ressemble beaucoup plus à son ancien moi lors de la campagne 2021-22.

Mes conseils, astuces et prédictions pour la Fantasy Premier League 2021-22

BridTV

3898

Mes conseils, astuces et prédictions pour la Fantasy Premier League 2021-22

837708

837708

centre

13872

Il a déclaré via The Independent: «Je me méfie un peu avec Liverpool, après le début de la saison dernière, quant à savoir s’il y a suffisamment de buts dans l’équipe pour qu’ils puissent remporter le titre.

“Mais j’attends une grosse saison de (Sadio) Mane. Il n’a pas connu sa meilleure saison mais il a l’air vraiment bien en pré-saison, j’espère qu’il pourra être le gars qui pourra combler cet écart en termes de buts.

Paris de couverture

Si nous sommes honnêtes, Liverpool a besoin de compétition pour Mane cet été.

Klopp n’est qu’à une blessure de Mohamed Salah d’être en grande difficulté et c’est juste un pari idiot à prendre.

Liverpool a parié de ne pas remplacer Dejan Lovren la saison dernière et regardez ce qui s’est passé, leur saison s’est effondrée et ils ont signé des défenseurs du championnat en janvier.

Un écart de 17 points avec les champions de Premier League Manchester City la saison dernière a permis au club d’Anfield de supporter une terrible défense du titre.

Il y a de la fierté en jeu cette fois-ci avec Virgil van Dijk, Joel Matip et Joe Gomez à nouveau en forme, Liverpool doit s’assurer que son attaquant est aussi solide que sa défense, ce qui, pour le moment, ne l’est vraiment pas.

Photo de Gareth Copley/.

Dans d’autres nouvelles, le joueur Steven Gerrard voudrait que les Rangers annoncent qu’il quitte son club