Jamie Carragher claque le duo de Tottenham après la défaite finale de la Coupe Carabao contre Manchester City ⋆ .

L’arrière droit des Spurs, Serge Aurier, a eu beaucoup de mal contre Raheem Sterling de Manchester City (Photo: .)

Jamie Carragher a pris pour cible les arrières latéraux de Tottenham Serge Aurier et Sergio Reguilon pour leurs mauvaises performances lors de la défaite finale de la Coupe Carabao face à Manchester City et a déclaré que toute l’équipe manquait de “ courage ” et de “ combat ” à Wembley.

L’équipe de Ryan Mason a réussi à s’imprégner de longues périodes de domination de City tout en offrant peu d’attaque et le match semblait sur la bonne voie pour les prolongations avant qu’Aymeric Laporte ne dirige le coup franc de Kevin De Bruyne à la 82e minute avec une tête puissante.

Les hommes de Pep Guardiola ont tenu fermement à soulever le trophée pour la quatrième année consécutive et leur dernier triomphe les a amenés à égaler Liverpool sur huit Coupes de la Ligue en tant que club le plus titré de la compétition.

La décision audacieuse de Tottenham de renvoyer Jose Mourinho quelques jours à peine avant la finale a été largement remise en question par les fans et les experts, et Carragher – s’exprimant sur le Monday Night Football de Sky Sports – a admis qu’il s’agissait d’un appel “ étrange ” du président Daniel Levy compte tenu du moment choisi.

Mais l’ancien défenseur de Liverpool et de l’Angleterre a souligné que les joueurs des Spurs devaient à nouveau assumer la responsabilité de “ le mettre en bouteille ” lorsqu’ils avaient la chance de mettre fin à leur misérable attente de 13 ans pour l’argenterie.

«Cela n’a rien à voir avec Ryan Mason. C’est un groupe de joueurs qui manquent vraiment de courage et qui l’ont essentiellement mis en bouteille en finale. Oubliez de perdre, mais c’est comme ça qu’ils s’y sont pris », a déclaré Carragher.

“ Beaucoup de gens parlent de savoir si Jose était en charge. Oui, je pensais que c’était une décision étrange, mais c’était sur les joueurs.

«Dans ce travail, je fais beaucoup de gens et des experts disent« Spurs typiques »,« Spursy »et« ils sont faibles »et je me bats contre cela parce que je pense que c’est de la paresse.

Carragher a accusé les Spurs de l’avoir “ mis en bouteille ” à Wembley (Photo: .)

«Dans mon travail, j’ai vu de brillantes équipes Spurs. Je n’ai pas gagné la ligue, pas gagné la Ligue des champions, mais si je suis totalement honnête, je ne m’attends jamais vraiment à ce qu’ils le fassent.

‘Mais ce que j’ai vu sous [Mauricio] Pochettino était exceptionnel, ce que j’ai vu sous Harry Redknapp pendant deux ou trois ans était également exceptionnel.

«La raison pour laquelle les gens en parlent en ces termes est à cause de jeux comme celui-ci. Lors des quatre dernières finales de coupe, ils n’ont pas marqué de but et cette performance est la raison pour laquelle ils sont coincés avec cette étiquette.

Son Heung-min était en larmes au coup de sifflet à plein temps (Photo: .)

Carragher a été moins qu’impressionné par le jeu négatif de Harry Winks dans les premières phases de l’affrontement, puis s’est rendu en ville sur la projection suspecte d’Aurier, dont la faute sur Raheem Sterling a conduit au but de Laporte.

Disséquant une attaque antérieure de la ville sur le flanc d’Aurier, Carragher a déclaré: “ Cet homme [Aurier]. Raheem Sterling est sur son pied faible et centre. City est une équipe qui n’a pas d’avant-centre, n’oublions pas.

Aurier, qui est peut-être l’une des plus grandes responsabilités du football de Premier League. C’est un joueur qui pourrait vous dissuader de la direction avec le nombre de décisions folles qu’il prend et nous savons ce qui s’est passé pour le but.

“ Il finit par courir hors du terrain et finit par laisser Sterling sur ce pied droit, ce qui est la pire chose que vous puissiez faire et ils ont presque atteint le but. ”

Plus: Monde



Carragher est ensuite passé à l’arrivée estivale des Spurs, Reguilion, qui, selon lui, était “ choquant ” pendant les 90 minutes à l’arrière gauche.

‘J’ai déjà mentionné l’arrière latéral mais ce type … [Reguilion] il était horrible ”, a-t-il déclaré en discutant d’une autre opportunité pour City en première mi-temps.

«Il était choquant dans le match.

“ Il pense en fait qu’il devient difficile à [Rihad] Mahrez. Ses copains reviennent et l’aident.

«Se démarquer de lui. Pas de combat, pas de courage.



PLUS: Harry Kane gagnerait à Manchester United le titre de Premier League, dit Harry Redknapp



PLUS: Jamie Redknapp choisit le duo de Tottenham pour avoir été critiqué après la défaite finale de la Coupe Carabao contre Manchester City





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();