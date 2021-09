Jamie Carragher « déteste perdre » alors que la légende de Liverpool affronte la star de Love Island, Paul Scholes l’a toujours et la signature de Soccer Aid « Ronald-esque » Lee Mack a plus de buts qu’Arsenal cette saison

in

Soccer Aid a offert de nombreux moments mémorables alors que le Reste du monde battait l’Angleterre 3-0 au stade Etihad.

L’Angleterre était dirigée par Sven-Goran Eriksson, tandis que leurs adversaires avaient Harry Redknapp dans le déterré, avec une foule de légendes du football de retour en action.

Soccer Aid a levé plus de 13 millions de livres sterling pour l’UNICEF

Un total de 13 014 769 £ a été collecté pour l’UNICEF, le plus élevé en 10 ans d’histoire du jeu, et il y avait beaucoup de divertissement sur le terrain de la part des stars présentes.

Il y avait des légendes comme Paul Scholes et Jamie Carragher jouant aux côtés de célébrités et d’autres noms célèbres, comme la légende olympique Usain Bolt.

Carragher s’est aligné aux côtés de Gary Neville au poste d’arrière central pour l’Angleterre, et a été causé des problèmes toute la soirée par le sprinter détenteur du record du monde Bolt et l’ancienne star de Love Island Kem Cetinay.

Carragher a eu un cauchemar à essayer de défendre Bolt et Kem, et a même semblé viser la star de Love Island

Le héros de Liverpool a eu de nombreuses batailles difficiles avec Kem, semblant même donner un coup de pied et balancer un bras en arrière au joueur de 25 ans, qui a marqué deux fois dans le match.

Le patron de l’Angleterre, Redknapp, a rejoint talkSPORT Breakfast lundi matin et a dit ceci à propos de Carragher.

Il a déclaré : « Jamie est un compétiteur. Il déteste perdre et s’est un peu coincé dans Kem, mais c’est comme ça que Jamie Carragher est.

“C’est un gagnant et il a toujours ça en lui.”

La rabona de Scholes a attiré l’attention en première mi-temps à l’Etihad

Il y avait beaucoup de visages célèbres au match de Soccer Aid

La légende de Manchester United, Scholes, a montré qu’il n’avait pas perdu sa touche, alors qu’il réussissait une passe de rabona sophistiquée pour changer de jeu, gagnant une pluie de hoquets impressionnés de la foule… même si c’était au stade Etihad.

Le plus gros moment du match est cependant allé à Lee Mack, qui a marqué un tap-in tardif pour porter le score à 3-0.

Le comédien et habitué de la télévision a été sensationnellement abandonné par l’Angleterre après avoir raté un penalty l’année dernière, mais Redknapp a vu son opportunité et l’a repêché pour le reste du monde.

Et après que Roy Keane ait utilisé la victoire de l’Angleterre sur Andorre pour troller Arsenal, de nombreux fans de football sur Twitter n’ont pas perdu l’occasion de se moquer également des Gunners et de leur terrible début de saison, en soulignant que même Lee Mack a marqué plus buts que les hommes de Mikel Arteta cette saison.

Il y a eu une rédemption pour Lee Mack à Soccer Aid

Mack a récupéré le ballon du match après avoir marqué son but

Redknapp a déclaré à talkSPORT: «J’ai pris Lee Mack. Il était avec l’Angleterre, mais ils l’ont expulsé pour avoir raté un penalty l’année dernière et il était un peu lésé.

«Nous l’avons transféré et pourrait être le meilleur transfert gratuit de l’été, là-haut avec Ronaldo.

« Il s’est entraîné aux tirs au but. Robbie Keane est sorti avec lui pour s’entraîner aux tirs au but, donc s’il y avait des tirs au but, il était prêt.

“Ça n’a pas été le cas cette année, mais il a marqué et c’était fantastique pour lui.”

