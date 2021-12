Jamie Carragher dit à Liverpool de  » ressembler davantage à Chelsea  » et dit que les Reds  » n’ont pas assez gagné  » en sept ans sous Jurgen Klopp

Liverpool doit devenir des « collectionneurs de trophées en série » comme Chelsea et donner la priorité à gagner plus d’argenterie sous Jurgen Klopp, selon la légende d’Anfield Jamie Carragher.

Les Reds sont devenus l’une des meilleures équipes d’Europe depuis l’arrivée de Klopp à Anfield en 2015.

Chelsea a été vainqueur en série depuis qu’Abramovich a acheté le club en 2003

Klopp a aidé Liverpool à remporter un tout premier titre de Premier League, mais il n’a remporté que deux trophées en sept ans au club

Cependant, ils n’ont ramassé que deux pièces d’argenterie alors qu’ils entrent dans la septième année de son mandat – la Ligue des champions en 2019 et le titre de Premier League en 2020.

Chelsea est le club le plus titré d’Angleterre depuis que Roman Abramovich a pris la direction du club en 2003, après avoir remporté 21 trophées au cours de son mandat.

Les deux derniers trophées des Blues sont arrivés lorsqu’ils ont battu Man City en finale de la Ligue des champions l’été dernier, avant de triompher contre Villarreal en Super Coupe de l’UEFA avant le début de cette campagne.

Carragher estime que Liverpool n’a pas les récompenses qu’il mérite pour l’équipe dominante que Klopp a constituée, et dit que son ancien club devrait former un modèle similaire à son rival du titre Chelsea afin de gagner plus d’argenterie.

Carragher estime que les hommes de Klopp doivent ressembler davantage à Chelsea dans leur quête incessante de trophées

« Son équipe n’a pas assez gagné », a déclaré la légende de Liverpool dans sa chronique pour le Daily Telegraph.

« Hors contexte, cela semble extrêmement injuste. Une meilleure façon de le dire est qu’ils n’ont pas gagné autant que leurs performances l’ont mérité.

« Pour le dire simplement, Liverpool doit ressembler davantage à Chelsea. »

Il a ajouté : « Ce qu’ils ont si bien fait à l’époque de Roman Abramovich, c’est de devenir des collectionneurs de trophées en série : cinq FA Cups, trois League Cups, deux titres de Ligue Europa. C’est en plus d’être deux fois vainqueurs de la Ligue des champions.

« L’ambition n’a pas changé à Stamford Bridge puisqu’ils étaient l’équipe que tout le monde essayait d’attraper au milieu des années 2000.

« Chelsea entamera chaque saison avec l’intention de concourir pour la Premier League et la Ligue des champions. Mais ils ont prouvé qu’ils étaient capables de baisser les yeux pour s’assurer que les différentes époques aient une récompense maximale pour le football produit. »

Chelsea a été une force dominante en Angleterre ce siècle

Liverpool était de dignes vainqueurs de la Ligue des champions et de la Premier League, mais ce sont leurs lacunes dans les autres compétitions de coupe qui les ont vus récolter beaucoup moins de trophées que leurs rivaux.

Le dernier succès des Reds en FA Cup remonte à 2006 et ils ont remporté la Coupe de la Ligue – maintenant la Coupe Carabao – six ans plus tard.

Les hommes de Klopp, cependant, sont toujours à la recherche des quatre trophées du club cette saison.

Ils affronteront Arsenal lors du match aller de la demi-finale de la Coupe Carabao jeudi prochain – et vous pouvez suivre toute l’action en direct sur talkSPORT.

