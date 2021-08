Jamie Carragher dit que Harry Kane a tort pour la non-présentation du terrain d’entraînement alors que Rio Ferdinand fait allusion à deux poids deux mesures dans le traitement du skipper de Tottenham et de Paul Pogba

Jamie Carragher et Rio Ferdinand sont en désaccord sur la décision de Harry Kane de ne pas se présenter au terrain d’entraînement de Tottenham.

L’international anglais, qui est ciblé par Manchester City, son rival de Premier League, devait rejoindre ses coéquipiers lundi avant la nouvelle saison.

Kane veut quitter Tottenham cet été

Kane, qui a déclaré qu’il attendrait la fin de l’Euro 2020 pour discuter de son avenir, voudrait chercher un nouveau défi loin des Spurs pour se battre pour les grands honneurs.

Et Rio Ferdinand pense qu’il y aurait une réaction tout à fait différente si c’était Paul Pogba qui restait à l’écart alors qu’il devait travailler.

Répondant aux derniers développements, Ferdinand a d’abord tweeté: “Laissez Paul Pogba ne pas se présenter à l’entraînement de Man United et voyez comment les médias et les fans anglais deviennent fous.”

Cependant, pour montrer qu’il était facétieux, il a ensuite plaisanté en disant que des hélicoptères seraient nécessaires pour le retrouver, tandis que les forces de police seraient en force à la recherche.

L’icône de Manchester United a ensuite poursuivi en disant: “Et je ne dis pas que Harry Kane et sa tactique pour partir sont mauvais (si nous devons croire ce qui est dit).

Ne laissez pas @paulpogba se présenter à la formation @ManUtd et voyez comment les médias et les fans anglais deviennent fous !

Des hélicoptères et des forces de police recherchent immédiatement son emplacement 😂#kane #PremierLeague #FootballNews

– Rio Ferdinand (@rioferdy5) 2 août 2021