Jamie Carragher dit qu’il est plus facile pour Chelsea de remplacer Romelu Lukaku plutôt que Thomas Tuchel « de première classe » alors qu’il met en évidence le problème de Man United

Chelsea aurait plus de facilité à remplacer Romelu Lukaku que Thomas Tuchel, car le patron des Blues est l’un des seuls entraîneurs de « première classe » du football mondial.

C’est le point de vue de la légende de Liverpool Jamie Carragher, qui a discuté de l’interview explosive de Lukaku publiée plus tôt cette semaine, où il a révélé qu’il était » mécontent » de sa situation à Stamford Bridge et a également critiqué son manager.

Lukaku a défrayé la chronique pour les mauvaises raisons cette semaine

Lukaku a été omis de l’équipe de Chelsea pour affronter Liverpool à Stamford Bridge après que Tuchel a admis ses frustrations face aux commentaires du joueur vendredi.

Et bien qu’il admette que le «pouvoir du joueur» prévaut souvent à Chelsea, Carragher dit que le club aurait plus de facilité à changer de comportement cette fois-ci et à remplacer leur signature de record de club de 97,5 millions de livres sterling plutôt que leur manager.

Il a déclaré qu’avec Pep Guardiola et Jurgen Klopp, Chelsea possède l’un des meilleurs entraîneurs du monde et qu’ils seraient naïfs de renvoyer l’homme qui les a dirigés vers la Ligue des champions en seulement six mois à la tête plutôt que leur attaquant.

« J’admire ce que Mikel Arteta a fait avec Aubameyang et à certains égards, j’admire Tuchel ici », a-t-il déclaré à Sky Sports.

Tuchel est considéré comme l’un des meilleurs jeunes managers au monde et Carra estime que Chelsea n’envisagerait pas de se séparer de son patron allemand.

« N’oublions pas ce club. C’est un club différent, les joueurs ont toujours gagné contre le manager.

« Pour le moment, je pense qu’en termes de meilleurs managers du football mondial, je dirais que nous en avons trois en Premier League avec Pep Guardiola, Jurgen Klopp et Thomas Tuchel.

«Regardez les problèmes que Manchester United a en ce moment – ​​ils ne savent toujours pas qui ils vont avoir à la fin de la saison.

« En fait, je pense qu’en ce moment – ​​même s’ils ont eu beaucoup de succès à changer de manager au cours des dix dernières années – je pense qu’il serait plus facile pour eux de remplacer Lukaku que le manager qu’ils ont.

Lukaku manquera le choc contre Liverpool suite à ses commentaires

« Parce qu’ils ont un bon manager de première classe en ce moment. »

Une autre légende de Liverpool, Graeme Souness, a déclaré que Lukaku était en panne avec ses commentaires.

« Ce gars a plus que franchi la ligne », a-t-il déclaré. « Il doit s’excuser auprès de ses coéquipiers.

« Quelqu’un dans le vestiaire a inventé cette absurdité lorsque nous étions joueurs, comment pensez-vous que nous aurions réagi ?

« C’est tellement hors-jeu que ça dépasse l’entendement. »

