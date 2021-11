Jamie Carragher dit qu’il veut qu’un joueur d’Arsenal marque à chaque fois qu’il les regarde jouer

Photo de PETER POWELL/POOL/. via .

S’exprimant sur le podcast Ringer FC, Jamie Carragher a parlé de manière lyrique d’Emile Smith Rowe et de l’approche d’Arsenal envers les jeunes.

Les Gunners ont fait un excellent travail en se concentrant sur les jeunes joueurs depuis l’arrivée de Mikel Arteta au club.

En effet, le club du nord de Londres a fait appel à des joueurs comme Bukayo Saka et Emile Smith Rowe, alors qu’ils ont dépensé beaucoup pour de jeunes joueurs anglais comme Ben White et Aaron Ramsdale.

Carragher a fait l’éloge de cette philosophie, affirmant qu’il voulait que Smith Rowe marque chaque fois qu’il le regarde jouer.

Qu’est-ce qui a été dit?

Carragher parlait d’Arsenal et de ses jeunes talents.

« Quand vous mettez de jeunes joueurs, peu importe qui vous êtes, vous pouvez le soutenir. Vous pouvez accepter certaines performances, certains résultats à certains moments en raison de l’âge. Cela finira par disparaître, bien sûr, à mesure qu’ils vieillissent, mais j’aime Saka, j’aime Smith Rowe et quand vous aimez quelqu’un et que vous faites le travail que je fais, quand vous allez à un jeu, vous espérez qu’il se débrouille bien et vous espérez qu’il gagner », a déclaré Carragher.

« J’étais content qu’Emile Smith Rowe soit inscrit sur la feuille de match pour l’Angleterre. J’aime vraiment le regarder jouer, et quand je le regarde jouer, j’espère qu’il marquera parce que je l’apprécie vraiment.

Photo de Michael Regan – La FA/La FA via .

Tellement sympathique

Arsenal n’est peut-être pas le club préféré de tout le monde, mais il est impossible de détester la façon dont ils abordent le fait de donner une chance aux jeunes joueurs ces derniers temps.

Smith Rowe, Saka, White et Ramsdale sont tous très amusants à regarder et il est difficile de ne pas les soutenir chaque fois qu’ils sont sur le ballon.

Bien sûr, les fans de Tottenham peuvent ne pas être d’accord, mais Arsenal devient rapidement un favori des neutres.

Photo de Sebastian Frej/MB Media/.

