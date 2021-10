Photo de Michael Regan/.

Jamie Carragher a déclaré sur The Overlap qu’Andros Townsend avait été incroyable pour Everton jusqu’à présent cette saison.

L’ancien défenseur de Liverpool a également félicité le milieu de terrain central d’Everton Abdoulaye Doucoure pour ses performances pour l’équipe de Rafael Benitez jusqu’à présent cette campagne.

L’expert de Sky Sports a mentionné les deux stars d’Everton tout en discutant des meilleurs joueurs de la Premier League jusqu’à présent cette campagne.

Carragher a déclaré sur The Overlap: « Andros Townsend a été incroyable, Doucoure depuis son arrivée également. »

Effet instantané

Townsend a rejoint Everton dans la fenêtre de transfert d’été.

L’ancien ailier de Tottenham Hotspur et Newcastle United était un transfert gratuit pour les Toffees.

Le joueur de 30 ans est arrivé à Goodison Park après avoir quitté Crystal Palace, son rival de Premier League.

Photo de Visionhaus/.

L’ailier de 5 pieds 11 pouces a eu un impact instantané à Everton et s’épanouit sous Benitez.

L’Everton non. 14 a disputé six départs et un remplaçant en Premier League cette saison.

L’ailier a marqué trois buts et donné deux passes décisives lors de ces matches.

Townsend a également marqué deux buts et fourni une passe décisive lors de deux rencontres de Coupe Carabao.

Everton se porte bien en ce moment – ​​peut-être mieux que prévu.

Nous pensons que Townsend a été superbe pour les Toffees.

Et nous devons donner beaucoup de crédit à Benitez pour cela.

