Jamie Carragher et Gary Neville plaisantent sur le “double acte” de Micah Richards et Roy Keane alors que d’anciens joueurs de Man City et Man United filment un road trip hilarant

Jamie Carragher et Gary Neville ont plaisanté sur le double rôle de Micah Richards et Roy Keane lors de la diffusion du dernier épisode hilarant de la série “Road to Wembley” du couple.

La bromance toujours florissante de la paire est le cadeau qui continue de donner et a permis à Keane de s’ouvrir comme jamais auparavant, l’Irlandais admettant même avoir déjà mangé un doner kebab avant un match de Manchester United.

Richards et Keane ont noué une amitié en travaillant comme experts du football

Ils ont cependant secoué Carragher et Neville, qui ont été le meilleur duo sur Sky Sports ces dernières années – avec leur analyse Monday Night Football s’avérant toujours populaire.

Neville a rejoint Keane, son ancien coéquipier de Manchester United, et Richard pour le dernier épisode de leur série, documentant leur voyage à Wembley avant l’Euro.

Quand Richards a dit qu’ils allaient chercher un invité spécial, Keane a plaisanté: “Ce n’est pas mon ancien compagnon Haaland, n’est-ce pas?”

C’était en référence à la rivalité de Keane avec Alf-Inge Haaland, l’ancien milieu de terrain de City et père de la starlette du Borussia Dortmund Erling.

En retweetant la vidéo, Neville a déclaré: “J’ai eu la chance de rejoindre le meilleur double acte de punditry… Je pense que nous avons terminé @carra23.”

Carragher a répondu: « Montrez du combat FFS ! En route pour Wembley ! Voyons-les un vendredi soir à Norwich sur le terrain en ballons gonflables !!”

Montrez du combat FFS ! En route pour Wembley ! Voyons les un vendredi soir à Norwich sur le terrain en ballons gonflables !! https://t.co/qrye4xpPix – Jamie Carragher (@Carra23) 11 juin 2021

Quoi que vous fassiez, n’appelez pas Keane et Richards un double acte, cependant.

En parlant de la vie en tant qu’expert, Keane a déclaré : « Nous avons beaucoup de chance, Micah. Même les trucs que nous faisons avec la télévision, les gens veulent désespérément y entrer.

«Un peu de travail à la télévision, ou quoi que ce soit, de punditry, et il y a de plus en plus de joueurs qui prennent leur retraite chaque année qui veulent y entrer.

« Vous devez garder une longueur d’avance ou vous serez devancé, laissé pour compte et moi !

“Tu iras bien, tu es une marque maintenant.”

Richards a déclaré : « Nous sommes une marque. Double problème.

Keane a répondu : « Moins de nous. Nous ne sommes pas Ant et Dec. Écoutez, je fais mon propre truc et vous faites votre propre truc.

Sports aériens

Il n’y a jamais de moment ennuyeux où Keane et Richards sont ensemble à l’écran

