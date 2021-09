Jamie Carragher et Rafael Benitez se disputent à propos de leur collaboration à Liverpool après la victoire d’Everton sur Monday Night Football

AlphaTauri a révélé qu’un problème de freinage a empêché Yuki Tsunoda de prendre le départ du Grand Prix d’Italie. L’équipe était au pays des rêves lors de sa course à domicile à Monza il y a un an, Pierre Gasly remportant une première victoire en carrière choc. Mais les rôles se sont complètement inversés cette […] More