Jamie Carragher lance un sévère avertissement de course au titre à Chelsea et Liverpool

L’équipe de Tuchel affronte Liverpool dimanche (Photo: .)

Jamie Carragher pense que le perdant de Chelsea contre Liverpool dimanche n’a « aucune chance » de remporter le titre de Premier League cette saison.

Les champions en titre, Manchester City, ont creusé un écart de 11 points en tête du classement après leur victoire 2-1 à Arsenal samedi.

Avant la rencontre décisive de dimanche à Stamford Bridge, Chelsea occupe la deuxième place après avoir joué un match de moins que l’équipe de Pep Guardiola, tandis que Liverpool est troisième avec deux matchs en moins.

Les Reds tentent de réduire l’écart sur City (Photo: .)

Compte tenu de la force de City, qui a remporté 11 matchs de championnat d’affilée, Carragher pense que le résultat d’aujourd’hui sera crucial dans la course au titre.

« Si quelqu’un perd aujourd’hui, il n’a aucune chance de gagner la ligue », a déclaré Carragher à Sky Sports avant le coup d’envoi à Stamford Bridge.

« L’écart avec City est grand. C’est un [City] équipe qui obtient mi-90 points, près de 100 points, ils abandonnent très rarement des points.

«Et aussi, Man City a joué huit des 12 meilleurs à l’extérieur, Chelsea et Liverpool doivent encore aller à Man City.

« Je pense que ce sera vraiment difficile aujourd’hui, et si c’est un match nul, je pense que c’est pratiquement impossible pour les deux.

« L’une des équipes doit gagner aujourd’hui, cela leur donne une chance de se battre.

« Si Liverpool gagne son match en main, six points sont faisables, mais je pense qu’ils devraient aller à Man City et gagner. »



