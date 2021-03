Jamie Carragher n’a pas pu résister à une autre fouille chez Gary Neville alors qu’il demandait si c’était « des heures ou des jours » avant que le nouveau patron de Salford City, Gary Bowyer, obtienne le démarrage.

Bowyer a été nommé troisième manager de la saison de Salford après la séparation du club de la Ligue 2 avec Richie Wellens lundi.

Carragher et Neville adorent se plaisanter

Le dernier poste de direction de Bowyer était avec Bradford, qui l’a limogé en février 2020. Le joueur de 49 ans, qui dirigeait auparavant Blackburn et Blackpool, a rejoint Derby en septembre en tant qu’entraîneur de leur équipe des moins de 23 ans.

La décision de licencier Wellens a conduit Carragher à se moquer de son collègue de Sky Sports, et il n’a pas pu résister à l’envie d’en avoir un autre mercredi avant de supprimer son tweet.

«Des heures ou des jours avant que @ GNev2 ne limoge Gary Bowyer», a demandé Carragher sur Twitter, avant de supprimer son tweet.

Bowyer était sans travail depuis son départ de Blackpool en août dernier

Plus tôt cette semaine, Carra a déterré un vieux tweet de Neville pour se moquer de son collègue expert.

Réagissant à la nouvelle du limogeage de Marco Silva d’Everton en janvier 2018, Neville a tweeté: «Ce qui est effrayant, c’est qu’un grand% des gens soutiennent maintenant ces licenciements car ils s’y sont habitués.

«Comment pouvez-vous construire une équipe de football sans avoir 2-3 ans? Un changement de règle est nécessaire pour modérer les licenciements des managers en milieu de saison au cours de leur première année dans un club. »

Carragher a plaisanté en disant que Neville limogerait Bowyer « quelques heures » après son rendez-vous

Carragher a posté le message de Neville sur son Twitter aux côtés d’une série d’émojis rieurs.

Salford – qui appartient aux membres de la « classe des 92 » de Manchester United, notamment Gary et Phil Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs, Nicky Butt et David Beckham – occupe actuellement la neuvième place, six points en dehors des barrages.

Bowyer sera assisté par l’entraîneur de l’équipe de développement Warren Joyce et le milieu de terrain Darron Gibson, qui se remet actuellement d’une jambe cassée.