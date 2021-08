Jamie Carragher nie la nécessité pour Liverpool de faire des ajustements avec l’homme clé

in

L’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher a présenté un argument contre les demandes d’une des stars actuelles du club de changer de position.

Liverpool a dû se contenter d’un point lors de son dernier match de Premier League après avoir fait match nul 1-1 avec Chelsea à 10. Ils ont essayé différentes voies au but mais n’ont finalement pas réussi à briser leurs adversaires. L’une des sources d’inspiration qui a le plus essayé était Trent Alexander-Arnold, qui a créé plus d’occasions que quiconque.

L’arrière latéral de Liverpudlian s’est imposé comme l’un des interprètes les plus fiables de Jurgen Klopp ces dernières années. Il a commencé cette saison pas différent.

Alexander-Arnold a d’abord gravi les échelons en tant que milieu de terrain, mais a été utilisé presque exclusivement comme arrière droit depuis que Klopp l’a promu dans la première équipe en 2016.

Depuis lors, il y a eu un débat en cours sur la question de savoir si l’international anglais devrait s’installer sur un territoire plus central. Maintenant, la légende de Liverpool Carragher a pesé.

Répondant aux appels de Gary Lineker sur Twitter pour qu’Alexander-Arnold passe au milieu de terrain – citant Philipp Lahm et Joshua Kimmich comme exemples d’une telle stratégie qui fonctionne – Carragher a nié que ce serait bénéfique.

“Non, il ne devrait pas”, a écrit Carragher. «Les arrières latéraux obtiennent plus de ballon que quiconque et un peu plus de temps pour choisir leurs passes.

«La façon dont Klopp s’organise, c’est pratiquement un milieu de terrain en possession de toute façon. Le nombre de passes décisives qu’il obtient signifie qu’il serait fou de changer de position.

Au cours de sa carrière à Liverpool jusqu’à présent, le joueur de 22 ans a fourni 45 passes décisives, en plus de 10 buts, en 182 apparitions.

Il y en aura probablement beaucoup d’autres après il a signé une prolongation de contrat à long terme il y a un mois. Son avenir est désormais assuré jusqu’en 2025.

Il passera probablement encore la majeure partie de ce temps à l’arrière droit, bien que la question de savoir à quoi il ressemblerait au milieu de terrain restera dans l’esprit de certains.

Klopp enthousiasmé par le jeune de Liverpool

Alexander-Arnold a défini un plan pour les jeunes qui gravissent les échelons à Liverpool avec sa progression.

Le prochain joueur qui espère suivre une voie similaire pourrait bien être Harvey Elliott, qui a débuté ses deux derniers matchs.

Amené au club en 2019, Elliott a bénéficié d’une période de prêt positive avec les Blackburn Rovers la saison dernière et s’établit maintenant dans l’équipe première de Liverpool.

Sa dernière performance contre un adversaire aussi coriace que Chelsea a mérité les éloges de Klopp.

Le manager a déclaré à propos du jeune de 18 ans: “Quand vous êtes assez vieux pour conduire une voiture, vous devriez être assez vieux pour jouer à des matchs de football.

« Il est au bon endroit. C’est un joueur intelligent. Il n’a pas eu l’air fatigué une seconde et a continué.

La performance d’Elliott n’était qu’une des nombreuses choses que Klopp a appréciées, malgré le résultat…

LIRE LA SUITE: Jurgen Klopp nomme deux qualités dont Liverpool avait besoin de plus dans un tirage “agréable” de Chelsea