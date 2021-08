Jamie Carragher pense qu’Arsenal pourrait vraiment avoir du mal si le joueur de 26 ans part

in

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

Jamie Carragher a déclaré sur Sky Sports Premier League (22 h 26, le 13 août 2021) que l’Arsenal de Mikel Arteta pourrait avoir un problème si Hector Bellerin partait et que Calum Chambers était l’arrière droit de premier choix des Gunners.

L’ancien défenseur de Liverpool n’a pas été impressionné par la performance de Chambers lors de la défaite d’Arsenal face à Brentford en Premier League vendredi soir.

Chambers a commencé le derby de Londres, tandis que Bellerin était sur le banc des remplaçants.

L’arrière droit espagnol est sur le radar du Bayern Munich et de l’Inter Milan, selon Calciomercatoweb.it.

L’ancien défenseur de Manchester United, Gary Neville, n’a pas non plus été impressionné par la performance de Chambers contre Brentford.

Photo de David Price/Arsenal FC via .

Carragher a déclaré sur Sky Sports Premier League (22 h 26, le 13 août 2021), tel que retranscrit par The Mirror: “Je sais que Bellerin était sur le banc, si Bellerin avance, cela ressemble vraiment à un problème.”

Neville a déclaré à propos de Chambers: «Il doit jouer dans un dos trois. Il n’est pas un arrière droit dans un dos quatre et pas un arrière central dans un dos deux.

“Le physique qui est attendu à l’arrière maintenant les quatre arrières la vitesse avant et je regardais la fin ici, c’était une performance honnête mais il n’est pas à la hauteur des attentes physiques.”

Photo de James Williamson – AMA/.

Que faire avec Hector Bellerin ?

Neville et Carragher étaient de très bons défenseurs à leur époque et sont maintenant deux des meilleurs analystes du football.

Les experts de Sky Sports ont soulevé des préoccupations valables à propos de Bellerin et Chambers.

Maintenant, Bellerin n’est pas exactement un joueur de classe mondiale, mais le joueur de 26 ans est un arrière latéral capable qui est une meilleure option que Chambers.

Si Arsenal vend Bellerin, alors ils doivent faire venir un nouvel arrière droit.

Chambers peut également fonctionner en tant que défenseur central et est une bonne option à avoir dans l’équipe, mais le manager Arteta a besoin de meilleurs joueurs s’il veut relever son défi pour les places européennes dans le classement de la Premier League cette saison.

