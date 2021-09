Jamie Carragher propose Gary Neville pour Manchester United XI alors que Jadon Sancho et Marcus Rashford sont exclus, tandis que Cristiano Ronaldo est joué sur l’aile

in

Jadon Sancho et Marcus Rashford ont été exclus du onze de départ idéal de Gary Neville à Manchester United.

L’ancien défenseur des Diables Rouges a pris quelques décisions surprises, qui ont également semblé placer la légende du club Cristiano Ronaldo sur l’aile gauche d’un trio de tête.

Ronaldo s’est imposé comme le n ° 9 au cours de ses dernières années et a été joué au milieu par Ole Gunnar Solskjaer

Lors d’une séance de questions-réponses sur Twitter avec des fans, Neville a été invité à nommer son Man United XI au cas où tout le monde serait en forme.

Ronaldo a été sélectionné aux côtés de Mason Greenwood et Edinson Cavani à l’avant.

Au milieu de terrain, Neville a choisi Bruno Fernandes dans le rôle n°10, avec Paul Pogba et Scott McTominay derrière les Portugais.

Pendant ce temps, David de Gea a commencé dans le but et les quatre arrières étaient composés d’Aaron Wan-Bissaka, Raphael Varane, Harry Maguire et Luke Shaw.

Comment Man United s’alignerait si Neville était le manager

Les sélections de Neville ont suscité une certaine controverse avec un autre expert de Sky Sports, Jamie Carragher, parmi ceux à critiquer.

Carragher a été choqué de voir Ronaldo dehors et pas de place pour l’homme de 73 millions de livres sterling Sancho, tout en le réprimandant également pour les commentaires précédents sur Monday Night Football suggérant que Pogba pourrait jouer en tant que milieu de terrain gauche.

Citation tweetant le XI de Neville, Carragher a déclaré: “Pogba n’est donc plus un ailier gauche @GNev2 [head in hand emoji].

“L’ailier droit dont vous avez dit que le club cherchait désespérément ne joue pas [eyebrow emoji]. Et vous avez Ronaldo dehors large [shoulder shrug emoji].

Sancho a eu un début de vie difficile à Old Trafford et ne fait pas partie de l’équipe de Neville

“Ossie Ardiles ne choisirait pas cette équipe [laughing emojis].

Cependant, Neville n’était pas sur le point de s’asseoir et de suivre les indications de Carragher, répondant: “Je m’amuse juste avec les fans, James.”

