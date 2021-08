Jamie Carragher remet en question la capacité d’Ole Gunnar Solskjaer à se classer parmi les trois premiers – Man United News And Transfer News

in

Monday Night Football est revenu hier soir avec un débat houleux entre Gary Neville et Jamie Carragher sur les dépenses d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United.

La dispute entre les experts de Sky Sports a culminé lorsque Carragher a déclaré: “Si Guardiola, Klopp ou Tuchel avaient l’équipe de United, vous penseriez qu’ils pourraient gagner la ligue.”

La discussion a eu lieu avant la victoire 4-1 de West Ham sur Leicester City.

L’ancien défenseur de United a commencé par comparer les 99 premiers matchs de Klopp et Solskjaer en charge de leurs équipes respectives, soulignant qu’ils avaient un record de points et un pourcentage de victoires presque identiques.

Cependant, Solskjaer a réalisé une dépense nette de 341 millions de livres sterling tandis que Klopp a réalisé un bénéfice de 30 millions de livres sterling.

Comme indiqué ici plus tôt, Neville n’a pas caché le fait qu’il aimerait que Solskjaer fasse une offre pour Harry Kane.

“J’ai du mal à comprendre pourquoi United ne franchit pas cette étape supplémentaire dans cette fenêtre de transfert.” dit Neville.

« Pourquoi ne vont-ils pas chercher Harry Kane cette semaine ? Je pense que si Kane allait à United, ils pourraient obtenir jusqu’à 90-95 points.

Malgré les nouveaux ajouts Jadon Sancho et Raphael Varane, Neville pense qu’il ne suffit pas de défier.

«Ils doivent encore remplacer Cavani et Martial l’été prochain. Martial ne va pas le faire, Cavani n’a plus qu’un an.

“Ils vont devoir acheter un avant-centre à un moment donné, pourquoi ne pas obtenir l’homme maintenant et donner à Ole l’impulsion dont il a besoin pour obtenir ce total de points.”

Carragher a répliqué: “Si Guardiola, Klopp ou même Tuchel avaient l’équipe de United, je pense qu’ils pourraient gagner la ligue, je le crois vraiment.”

Il a ajouté que United terminant troisième ou quatrième cette saison ne devrait pas être acceptable.

L’ancien homme de Liverpool a posé la question suivante : « Qu’est-ce qui manque à United pour vraiment défier la ligue ? Est-ce l’équipe, le groupe ou le manager ?

Neville a conclu en disant que Solskjaer aurait besoin de faire ses preuves rapidement, mais a ajouté: “Ils vont chercher quelqu’un qui le ramène à ses racines, il faut lui donner une chance de le faire.”

À une semaine du mercato, Solskjaer se renforcera-t-il davantage ou fera-t-il des offres surprises ?