Jamie Carragher salue Gareth Southgate pour ne pas avoir été “harcelé” lors de la sélection de l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020

Jamie Carragher a salué Gareth Southgate pour ne pas avoir cédé à la pression des fans et des médias lorsqu’il a choisi son équipe anglaise comme certains de ses prédécesseurs.

La légende de Liverpool a rejoint le spectacle White & Jordan mercredi pour donner sa réaction aux Three Lions se qualifiant pour les quarts de finale de l’Euro 2020 avec une victoire 2-0 sur l’Allemagne.

Carragher a le plus grand respect pour Southgate

Et Carragher a réservé des éloges particuliers à Southgate, insistant sur le fait que son approche pragmatique pourrait conduire l’Angleterre à la gloire à Wembley cet été.

“Une grande partie des discussions sur cet Euros était le fait que Gareth Southgate devait être plus courageux car nous avons un grand talent d’attaque et devrions l’utiliser”, a expliqué Carragher.

«Mais si vous regardez réellement l’histoire, le pragmatisme signifie essentiellement des tournois. Et c’est comme ça que l’Angleterre va s’y prendre.

« Vous regardez comment la France a également remporté la Coupe du monde il y a quelques années, même avec l’Espagne – que nous associons au football tika-taka – c’est beaucoup de draps propres.

«Et c’est la grande chose pour l’Angleterre; ce n’est pas Harry Kane qui figure sur la feuille de match ou qui marque beaucoup de buts dans les matchs, mais garder les draps propres vous donne une meilleure chance d’aller plus loin dans ce tournoi.

“Cela a été prouvé avec ce que l’Angleterre a déjà fait et cela a été prouvé avec les anciens vainqueurs de ce tournoi.”

Kane a finalement brisé son canard de l’Euro 2020 contre l’Allemagne – mais défensivement, l’Angleterre a été si astucieuse dans le tournoi à ce jour

On a beaucoup parlé de l’approche prudente de Southgate jusqu’à présent dans le tournoi, avec des appels de loin pour que Jack Grealish se voit attribuer une place dans le onze de départ de Southgate.

Grealish est entré en jeu en deuxième mi-temps pour aider l’Angleterre à remporter sa première victoire par élimination directe contre les Allemands en 55 ans.

Mais Carragher a adoré le fait que Southgate ait défendu ses principes, avec Grealish – avec Phil Foden et Mason Mount – nommé sur le banc contre les hommes de Joachim Low.

Il a ajouté : « C’est ce que j’ai aimé chez Gareth Southgate. Il n’a pas été influencé par l’opinion publique ou la presse sur l’équipe qu’il devrait choisir ou le système qu’il devrait choisir.

«Trop de managers anglais ont été presque intimidés par la presse ou terrifiés à l’idée de les contrarier et ont choisi la prochaine grande chose dont tout le monde a parlé.

Southgate n’a pas cédé à la pression des médias et des fans concernant ses sélections en équipe d’Angleterre

« Avant ce tournoi, tout le monde voulait Jack Grealish dans l’équipe et il est venu et a fait une différence et a bien fait, mais Gareth n’a pas cédé à cette pression. C’est un grand trait d’un manager anglais.

Quant à savoir s’il pense que Southgate va le mélanger pour la confrontation des huit derniers contre l’Ukraine, Carragher a déclaré: “Je pense qu’il va le changer et s’éloigner d’un dos trois et revenir à un 4-3-3.

«Je pense que Mason Mount reviendra et je pense que c’est peut-être un début pour Jack Grealish car il a été très créatif, mais peu importe ce que je dis, dites-vous, Simon Jordan dit ou quelqu’un d’autre à talkSPORT Gareth Southgate n’écoutera pas.

«Trop souvent dans le passé, les managers se sont presque impliqués dans le débat sur qui devrait jouer et ce qu’ils devraient faire et cela les transperce.

“Il a l’air vraiment détaché Gareth Southgate et je pense que c’est une grande force en lui.”