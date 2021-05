Jamie Carragher salue N’Golo Kante après la victoire en Ligue des champions .

Jamie Carragher a salué N’Golo Kante après la victoire de Chelsea en Ligue des champions (Photo: CBS Sports)

Jamie Carragher a rendu hommage à “l’exceptionnel” N’Golo Kante après que Chelsea ait battu Manchester City pour remporter la Ligue des champions.

Kante a produit une performance d’Homme du match à Porto samedi soir alors que l’équipe de Thomas Tuchel a remporté une victoire 1-0 sur Man City de Pep Guardiola.

Alors que Kai Havertz était le héros de Chelsea – c’était son premier but en Ligue des champions qui a permis aux Bleus de remporter le titre – Kante était tout aussi important en dominant le milieu de terrain et en refusant à City un triplé impressionnant.

Carragher a fait l’éloge de Kante après le triomphe de Chelsea et a déclaré que le milieu de terrain français deviendrait l’un des “plus grands joueurs” de l’histoire de la Premier League.

“Avant le match, nous nous sommes tous réunis et nous avons tous pensé que Manchester City pourrait faire le travail car ils ont la meilleure équipe”, a déclaré Carragher à CBS Sports. «Mais il était le seul joueur de Chelsea dont nous avons dit qu’il entrerait du côté de City.

“C’est un gars qui est venu en Premier League et qui a remporté le titre lors de sa première saison avec Leicester. Il a également remporté le titre avec Chelsea, ainsi que la FA Cup, une Coupe du monde et maintenant une Ligue des champions.

“Quand il aura terminé, je pense que ce gars sera considéré comme l’un des plus grands joueurs ou milieux de terrain que nous ayons vus en Premier League.

Kante a été nommé l’homme du match (Photo: .)

« Nous en parlons comme du rôle de Makelele, je pense que nous commencerons à en parler comme du rôle de Kante quand il raccrochera ses bottes. Il était exceptionnel et à juste titre l’homme du match.

L’ancienne star de Manchester City, Micah Richards, a ajouté: “Il était sensationnel. Il était partout sur le terrain, il couvrait chaque brin d’herbe.

«Regardez son désir et son rythme de travail. Chaque contre-attaque de City avait, il l’a juste étouffée. Il fait très bien les choses simples. Il a été le début du spectacle maintes et maintes fois.

Mason Mount a fourni une brillante passe décisive pour le but vainqueur de Havertz à l’Estadio do Dragao et a insisté sur le fait que c’était un rêve devenu réalité d’aider Chelsea à remporter la Ligue des champions pour la deuxième fois de son histoire.

Il a déclaré: «Je ne peux pas le mettre en mots. C’est impossible. Je viens de mentionner alors que j’ai joué dans deux finales pour Chelsea et nous les avons perdus tous les deux. La façon dont ça fait mal…

«C’est tout ce que j’ai rêvé de remporter un trophée avec Chelsea. Aller jusqu’au bout de la Ligue des champions. Nous avons affronté des équipes difficiles.

« Nous sommes en finale et nous l’avons gagnée. C’est une occasion tellement spéciale. En ce moment, nous sommes la meilleure équipe du monde. Tu ne peux pas nous enlever ça !

