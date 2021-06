Jamie Carragher ‘s’assoit avec du pop-corn et regarde’ la réaction de l’ancien manager de Liverpool Rafa Benitez étant nommé patron d’Everton

Jamie Carragher dit qu’il “s’assoira avec du pop-corn et regardera” la réaction de Rafa Benitez devenant le nouveau manager d’Everton.

L’ancien patron de Liverpool a signé un contrat de trois ans à Goodison Park, a confirmé le club mercredi.

Benitez a remplacé Carlo Ancelotti à la tête d’Everton

Nous savons tous à quel point Carragher aime son pop-corn !

Certains fans d’Everton sont mécontents de l’arrivée de Benitez, car il a dirigé leurs rivaux pendant six ans.

La police du Merseyside enquête sur une banderole menaçante qui a été laissée près du domicile de Benitez et qui disait: “Nous savons où vous habitez”. Ne signez pas’.

Interrogé sur sa position sur la nomination controversée de Benitez, Carragher, qui a joué avec le joueur de 61 ans à Liverpool, a déclaré à talkSPORT: “C’est l’un de ceux où je pense que je vais m’asseoir avec le pop-corn et regarder tout se dérouler!”

Une partie des fans d’Everton n’a pas oublié que Benitez a qualifié les Toffees de “petit club” pendant son mandat à la tête de Liverpool.

Et l’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan, pense que la priorité de Benitez a toujours été de revenir en Premier League depuis sa séparation avec le club chinois de Super League Dalian Professional en janvier.

Jordan a déclaré : « Rafa Benitez est dans le business de Rafa Benitez.

Benitez a mené Carragher and co à la gloire de la Ligue des champions en 2005

« Il est désespéré de revenir en Premier League, il n’a pas beaucoup d’opportunités à faire et il saisira une opportunité indépendamment de ce qu’il a dit à leur sujet dans le passé.

“S’il avait des principes, il dirait:” Je pensais qu’ils étaient un club de merde il y a des années, je pensais qu’ils étaient en dessous de moi à l’époque et je suis toujours en dessous de moi maintenant “.

« Qu’il fasse du bon travail ou non, c’est une autre affaire. Sa carrière est-elle en ascension ?

“Avec le plus grand respect à tous ces Geordies hurlants qui disent que je suis ceci, cela et l’autre à cause d’avoir osé faire une observation sur quelqu’un qui ne les gère plus, est-il arrivé à Newcastle parce que sa carrière était en ascension ?

« Il a reçu un gros sac d’argent de la Chine. Le dernier entraîneur qui est allé en Chine et est revenu en Premier League était Manuel Pellegrini – et qu’a-t-il fait pour West Ham ?

« Il empestait l’endroit. Il les a presque mis derrière le ballon huit financièrement et ils ont dû récupérer David Moyes.

“Je pense que Benitez peut faire un excellent travail pour Everton parce qu’un excellent travail pour Everton les amène au-dessus de la 10e place.”