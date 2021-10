Jamie Carragher se moque de Gary Neville après le revirement de Man Utd XI préféré

Jamie Carragher s’est moqué de son compatriote Sky Sports Gary Neville après que l’ancien homme de Manchester United a changé de tact avec son alignement préféré.

Unis étaient humilié 4-2 à Leicester au cours du week-end – un résultat qui a suscité de vives critiques de la part de Neville.

Deux buts tardifs de Jamie Vardy et Patson Daka ont conclu une victoire complète pour Leicester dans une victoire de match où United était le deuxième meilleur.

Et après, Neville a demandé Ole Gunnar Solskjaer de mettre plus de « chevaux de trait » sur le côté après avoir critiqué l’éthique de travail de United en dehors du ballon.

On a demandé à Neville sur Twitter lors d’une séance de questions-réponses en septembre quel était son United XI préféré avec chaque joueur en forme et disponible.

Sa réponse devait inclure Paul Pogba, Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani.

Mais après la défaite contre Leicester, Neville a changé d’avis. Et a maintenant suggéré que Solskjaer fasse appel à plus de travailleurs acharnés dans son équipe plutôt que de l’inonder de talents offensifs.

Et Carragher n’a pas tardé à souligner l’incohérence, en tweetant : « Vous avez littéralement choisi une équipe avec 5 attaquants il y a 2 semaines.

« @GNev2 partout, vous tous », avant d’ajouter trois emojis qui pleurent de rire.

« C’était avant Villarreal et Everton à la maison », a répondu Neville.

«Pas dans cette série de jeux. Nuance est perdue sur Twitter ou avec vous.

Carragher a poursuivi en citant son tweet et a écrit: « Nuance », avec trois autres emojis qui pleurent de rire.

Vous avez littéralement choisi une équipe avec 5 attaquants il y a 2 semaines @GNev2 partout dans le monde 😂😂😂

Neville n’était pas satisfait du taux de travail de l’équipe de Solskjaer à Leicester et pense que les joueurs de United ne travaillent pas aussi dur que leurs rivaux de Liverpool et de Man City.

« Les grands joueurs sont capables de le faire dans les deux sens. Mais ces joueurs sont biaisés du côté offensif du jeu, ils le sont tout simplement », a déclaré Neville à Sky Sports.

« Unis hors du ballon ne sont pas assez bons »

« Ce dont ils ont besoin, c’est d’avoir l’éthique de travail de [ Manchester City ‘s] Bernardo Silva et Kevin de Bruyne, [Liverpool’s Roberto] Firmino et [Sadio] Mane, des joueurs de classe mondiale, qui travaillent comme des chiens absolus à chaque match.

«Je ne vois pas ça à Manchester United avec certains de leurs joueurs talentueux.

« Quand je pense aux noms que j’ai mentionnés dans cette équipe de Manchester United, ils ne travaillent pas aussi dur que Mane, Firmino, De Bruyne et Bernardo Silva, donc de meilleurs joueurs et travaille plus dur signifie que vous allez finir plus haut qu’eux, c’est aussi simple que ça. alors vous feriez mieux de commencer à travailler aussi dur qu’eux.

«Manchester United en ce moment est déséquilibré. Et les performances obtiennent maintenant ce qu’elles méritent en termes de résultats et cela doit changer.

« Les performances doivent être bien meilleures et aujourd’hui [at Leicester] ce n’était pas une surprise.

« Je pense que les performances de la saison n’ont pas été assez bonnes. Même s’ils gagnent contre Newcastle – même quand tout le monde s’emballe, ce n’était pas assez bon ce jour-là.

« Manchester United hors du ballon n’est pas assez bon. »

