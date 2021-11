Jamie Carragher se moque de Rio Ferdinand après que Man Utd de Michael Carrick ait battu Villarreal

Jamie Carragher manque rarement une chance de prendre le mick hors de Man Utd (Photo: .)

La légende de Liverpool Jamie Carragher a encouragé Manchester United à nommer Michael Carrick en tant que manager de manière permanente, se moquant de l’explosion mémorable de « Ole’s at the wheel » de Rio Ferdinand.

Carrick est le patron par intérim de United après que Solskjaer a été limogé dimanche et a pris un départ parfait avec une victoire 2-0 à Villarreal en Ligue des champions mardi soir.

On ne s’attend pas à ce que Carrick soit en charge des Diables rouges à long terme, mais on ne pensait pas non plus que Solskjaer serait là pendant trois ans lorsqu’il succèdera à Jose Mourinho.

Lorsque United a éliminé le Paris Saint-Germain de la Ligue des champions en mars 2019, Ferdinand a déclaré: «Écoutez, ce qu’ils ont à faire…

« Man Utd ne me remerciera peut-être pas, mais sortez le contrat, mettez-le sur la table, laissez-le signer, laissez-le écrire les chiffres qu’il veut y mettre, compte tenu de ce qu’il a fait depuis son arrivée.

« Laissez-le signer le contrat. Ole est au volant, mec. Man United est de retour !’

Plus : Manchester United FC



Manchester United n’était pas de retour et Solskjaer a maintenant été licencié, mais Carragher n’a pas tardé à rappeler à Ferdinand ce qu’il avait dit il y a deux ans mardi soir.

L’ancien homme de Liverpool a tweeté: “ Man Utd ne me remerciera peut-être pas, mais obtenez le contrat, mettez-le sur la table et laissez-le le signer, laissez-le corriger les chiffres qu’il veut, laissez-le signer le contrat. Carrick est au volant !

Man Utd ne me remerciera peut-être pas, mais sortez le contrat, mettez-le sur la table et laissez-le le signer, laissez-le corriger les chiffres qu’il veut, laissez-le signer le contrat. Carrickâ????s au volant homme ! #VILMUN @ChampionsLeague – Jamie Carragher (@Carra23) 23 novembre 2021

Malgré les moqueries de Carragher, c’était un bon début pour Carrick et la recherche d’un nouveau manager par United se poursuit, bien qu’il ne soit pas clair si un patron intérimaire ou permanent sera le prochain.

L’ancien entraîneur de Barcelone, Ernesto Valverde, a été contacté pour le poste intérimaire, tandis que les Diables rouges continuent de vouloir le patron du PSG, Mauricio Pochettino, même s’ils devront peut-être attendre la fin de la saison pour avoir leur homme.



PLUS : Michael Carrick dédie la victoire de Man Utd sur Villarreal à Ole Gunnar Solskjaer



PLUS : Michael Carrick répond aux critiques de Paul Scholes et révèle une conversation avec Ole Gunnar Solskjaer au sujet d’un emploi intérimaire

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport pour les dernières nouvelles sur

Facebook, Twitter et Instagram.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();