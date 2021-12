Jamie Carragher séduit par le joueur de Liverpool contre l’AC Milan

Jamie Carragher a déclaré que Mo Salah s’avère « si difficile à arrêter » après avoir aidé Liverpool à vaincre l’AC Milan en Ligue des champions mardi soir, comme il l’a déclaré à CBS Sports sur Paramount + (07/12/21 à 20h50) .

L’expert de la télévision a déclaré que Salah « jouait aussi bien que n’importe qui » alors que Liverpool est revenu de l’arrière pour gagner 2-1 et remporter un record de six victoires sur six en phase de groupes.

DIVOCK ORIGI N’A PAS DE SENS.

Aucune équipe anglaise n’avait jamais remporté six victoires sur six auparavant, jusqu’à ce que les Reds se présentent à San Siro hier soir, égalisent le score grâce à Salah, avant que l’homme du moment jusqu’à présent, Divock Origi, ne marque un autre but vainqueur.

Cela fait également 11 buts dans le même nombre de matches européens pour Salah, qui semble marquer dans presque tous les matchs auxquels il participe cette saison.

Carragher a de nouveau été laissé sans voix par le joueur et ce qu’il produit sur ce terrain.

« Cet homme Mo Salah », a déclaré Carragher. « Il joue aussi bien que n’importe qui dans le football mondial en ce moment. C’est son 20e but cette saison.

« Oxlade-Chamberlain a eu quelques efforts hors du cadre. Il a une très bonne frappe sur lui. Mais une belle finition sur ce pied gauche (de Salah).

« Il est toujours vivant sur ce rebond. Vraiment pointu. Tellement difficile d’arrêter. Chaque fois qu’il en a l’occasion, on a l’impression qu’il va marquer.

« C’est 11 buts lors de ses 11 derniers matchs européens, ce qui est un record phénoménal. »

Photo de Chris Brunskill/Fantasista/.

Beaucoup auraient probablement été surpris lorsque Salah a été nommé dans le onze de départ hier, compte tenu de la nature du match.

Pour l’AC Milan, ils avaient besoin de points pour tenter de se qualifier pour les huitièmes de finale, ce qu’ils n’ont pas fait, alors que c’était un point mort pour l’équipe de Premier League.

Mais Salah et Sadio Mane étaient tous deux sur la feuille d’équipe, malgré un affrontement assez délicat en Premier League contre Aston Villa qui les attendait samedi et une période festive très chargée.

Un certain Steven Gerrard sera de retour à Anfield samedi, pour la première fois depuis son départ et son équipe de Villa a remporté trois de leurs quatre matchs sous sa direction.

