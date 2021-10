Jamie Chadwick, champion 2021 de la série W

24/10/2021

Le à 20:13 CEST

Jamie Chadwick a été proclamé champion après un doublé impressionnant avec un tour rapide à Austin. Sa rivale toute la saison, Alice Powell il n’a pas pu aspirer à plus que le finaliste. Belén García a terminé septième et Nerea Martí, huitième.

Chadwick, qui a franchi la ligne d’arrivée avec près de 5 secondes d’avance sur le deuxième classé, Abbi Tirant, a remporté son deuxième titre consécutif en W Series plus 15 points de Superlicence FIA ​​et 500 000 $ (429 000 euros).

La dernière course de la saison des W Series a débuté avec deux pertes importantes : d’abord celle de Abbie Eaton pour une fracture vertébrale qu’il a subie hier en course dans un accident et Marta García pour cause d’indisposition. Son absence aujourd’hui signifie qu’il ne marque pas assez de points pour assurer sa continuité dans la catégorie pour 2022.

Belén García a franchi la ligne d’arrivée en septième position et Nerea Martí, en huitième. De cette façon, Nerea ajoute quatre points qui la confortent dans la quatrième position du général.

GP des États-Unis

1. Jamie Chadwick 33 : 48,906

2. Abbi tirant +5.030

3. Emma Kimiläinen +7 209

4. Sarah Moore +15.857

5. Beitske Visser +21.061

6. Alice Powell +24.809

7. Belén García +26.687

8. Nerea Martí +29.507

9. Ayla Agren +29 890

10. Bois de Caitlin +36 869

11. Bruna Tomaselli +38.249

12. Miki Koyama +42 691

13. Je saurai cuisiner +43 723

14. Vicky Piria +45.309

15. Jessica Hawkins +57.410

16. Fabienne Wohlwend + sept tours

C’est ainsi que le CHAMPIONNAT reste

(* Seuls les huit premiers assurent le renouvellement automatique dans la catégorie pour 2022. Les autres doivent participer à nouveau au processus de sélection)

Jamie Chadiwck : 159 points

Alice Powell : 134 points

Emma Kimiläinen : 108 points

Nerea Marti : 61 points

Sarah Moore : 56 points

Fabienne Wohlwend : 42 points

Abbi Tirant : 40 points

Beitksé Visser : 38 points

Irina Sidorkova : 34 points

Belén Garcia : 28 points

Jessica Hawkins : 27 points

Marta Garcia : 21 points

Abbie Eaton : 19 points

Miki Koyama : 14 points

Bruna Tomaselli : 12 points

Bois de Caitlin : 11 points

Gosia Rdest : deux points

Ayla Agren : trois points

Vicky Piria : un point

Sabré Cook : zéro point