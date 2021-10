Jamie Chung et Bryan Greenberg accueillent des jumeaux en privé

Jamie Chung et Bryan Greenberg sont prêts à assumer leurs rôles les plus gratifiants à ce jour : les parents !

L’actrice de 38 ans et l’acteur de 43 ans ont récemment accueilli des jumeaux, a annoncé l’ancien de One Tree Hill dans un post partagé sur Instagram le dimanche 24 octobre.

« Nous avons le double des problèmes maintenant @jamiechung », a-t-il légendé une vidéo de lui-même tenant leurs bébés. Chung a également commenté la publication avec deux émojis cardiaques et a repartagé la vidéo dans ses histoires Instagram.

Le sexe des enfants, leurs noms et leur date de naissance n’ont pas été révélés. En fait, la star de The Gifted et l’ancien de How to Make It in America avaient gardé leur projet de fonder une famille complètement privé.

Cependant, Chung avait déjà exprimé son désir de devenir maman. En 2019, par exemple, elle a partagé avec ses abonnés qu’elle congelait ses œufs.

« Je mijote l’idée de congeler mes œufs depuis quelques années maintenant et j’ai décidé d’aller de l’avant avec le processus tout récemment », a-t-elle écrit dans une partie d’un post Instagram à l’époque. « J’ai fait mes recherches sur les installations, puis tout s’est réduit à ces facteurs décisifs ; je veux des options. Je gagne du temps. Je suis incertain, j’ai peur et j’ai plein d’espoir. Je sais que je veux un jour élever un enfant avec Bryan. Je ne sais juste pas quand cela arrivera. Et j’ai réalisé que ce n’était pas grave.