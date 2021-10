Jamie Chung et Bryan Greenberg parviennent à accueillir secrètement des bébés jumeaux

Des félicitations sont de mise pour Jamie Chung et Bryan Greenberg. Selon Us Weekly, le couple a secrètement accueilli des bébés jumeaux. Le couple a partagé la nouvelle passionnante sur Instagram en partageant un clip de Greenberg posant avec les deux nouveau-nés sur sa poitrine.

Chung et Greenberg ont tous deux publié un clip sur Instagram de l’alun de One Tree Hill tenant les deux bébés près de sa poitrine. Il a sous-titré la vidéo en écrivant: « Nous avons le double des problèmes maintenant @jamiejchung. » Chung a sous-titré la vidéo avec deux émojis cardiaques alors qu’elle la republiait sur sa propre histoire Instagram. Elle a également inclus un message d’une amie, Erin Cunningham, qui a souhaité bonne chance au couple dans son parcours parental. Cunningham a écrit : « Tellement heureux pour mes adorables amis. Vous allez être les meilleurs parents. »

Chung et Greenberg n’ont partagé aucun autre détail sur les nouveaux ajouts à leur famille. Nous hebdomadaire a noté que l’alun de Real World n’a laissé tomber aucun indice qu’elle et son mari attendaient lors des récents événements auxquels elle a assisté. Elle est récemment apparue aux Women’s Image Awards le 14 octobre à Los Angeles. Alors que le couple, qui est marié depuis 2015, n’a partagé aucun autre détail sur leurs bébés, ils ont déjà exprimé leur désir d’avoir des enfants.

Chung s’était déjà rendue sur Instagram en mars 2019 pour parler de son parcours de fertilité. Elle a expliqué qu’elle était en train de congeler ses ovules afin qu’elle puisse avoir des « options » pour agrandir sa famille. L’acteur a sous-titré une photo d’elle dans le cabinet du médecin avec : « Je réfléchis à l’idée de congeler mes ovules depuis quelques années maintenant et j’ai décidé d’aller de l’avant avec le processus tout récemment. »

« J’ai fait mes recherches sur les installations, puis tout s’est réduit à ces facteurs décisifs; je veux des options », a-t-elle poursuivi. « Je gagne du temps. Je suis incertain, effrayé et plein d’espoir. J’ai le meilleur partenaire de vie qu’une personne puisse demander et je sais que je veux un jour élever un enfant avec Bryan. Je ne sais juste pas quand cela arrivera . Et j’ai réalisé que ce n’était pas grave. Ce n’est pas grave de ne pas savoir quand le moment est venu. » Chung et Greenberg ont commencé à sortir ensemble en 2012. Le couple s’est marié à Santa Barbara, en Californie, à Halloween en 2015.