Jamie Dimon a affirmé que Bitcoin ne vaut rien

Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a indiqué que selon sa pensée personnelle, Bitcoin n’a aucune valeur. Ajoutant que le gouvernement pourrait réglementer les crypto-monnaies à tout moment.

Cependant, la même banque offre à ses clients la possibilité d’investir dans des fonds de crypto-monnaie.

En tout cas, Jamie Dimon est un homme d’affaires milliardaire américain. Depuis 2005, il est président et chef de la direction de JPMorgan Chase, la plus grande des banques américaines. Dimon était auparavant membre du conseil d’administration de la Federal Reserve Bank de New York.

Fait intéressant, Dimon ne fait partie du conseil d’administration d’aucune société cotée en bourse autre que JPMorgan Chase.

En effet, JPMorgan a récemment créé une unité pour les projets Blockchain et depuis août de l’année dernière, elle offre à ses clients un accès à des fonds de crypto-monnaie. Mais, de la même manière, Dimon insiste sur le fait qu’un règlement est nécessaire et qu’il viendra bientôt.

«La blockchain peut être réelle, les Stablecoins peuvent être réels. Peu importe ce que pensent les personnes présentes, ou ce qu’en pense n’importe quel libertaire, ou ce que les autres en pensent, le gouvernement le réglementera.

Ajoutant : « Je ne suis pas un fan de Bitcoin. Mais oubliez si je le suis ou non. Il doit y avoir un cadre légal, autour des crypto-monnaies.

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan : « Le bitcoin est inutile, il n’a aucune valeur »

Quoi qu’il en soit, Dimon a été l’un des sceptiques les plus virulents de Wall Street à l’égard de Bitcoin. En fait, ce n’est pas la première fois qu’il prétend ne pas être un partisan de Bitcoin.

Pour rappel, dans une interview télévisée avec Axios, il a averti les investisseurs que la crypto-monnaie n’a aucune valeur intrinsèque.

De plus, en septembre, le PDG de JPMorgan a déclaré au Times of India qu’il ne se soucierait pas si le prix du Bitcoin montait encore en flèche.

« Cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas augmenter de 10 fois son prix dans les cinq prochaines années. Mais je m’en fiche de ça ».

Ajoutant : « Je pense que si vous empruntez de l’argent pour acheter du Bitcoin, vous êtes un imbécile. Je ne me soucie vraiment pas de Bitcoin.

Plus précisément, le dernier commentaire selon lequel Bitcoin ne vaut rien a été déclaré lors de l’événement avec la Global Financial Industry Association. « Je pense que Bitcoin n’a aucune valeur. »

Surtout, bien que Jamie Dimon ne croit pas au Bitcoin, il a précisé que ses clients sont des adultes. Et qui ne veut pas être porte-parole en la matière.

« S’ils veulent avoir accès à l’achat ou à la vente de Bitcoin, nous ne pouvons pas le protéger. Mais nous pouvons leur donner un accès légitime, le plus propre possible. »

Réactions au commentaire de Dimon

À cet égard, Michael Saylor, PDG de MicroStrategy, a déclaré que les banquiers et les institutions sont confrontés à l’un des problèmes les plus importants de leur carrière.

« La question cruciale à laquelle sont confrontés les banquiers et les investisseurs du monde entier est : comprenez-vous Bitcoin ? »

De même, Anthony Pompliano n’a pas attendu, déclarant :

En particulier, pour l’instant, les déclarations de Jamie Dimon n’ont pas affecté la valeur du Bitcoin. Debout à 57 133 $. Selon notre outil Crypto Online.

Je dis au revoir avec cette phrase de Sir Francis Bacon : « La lecture rend l’homme complet, la conversation agile. Et l’écriture, précise ».

