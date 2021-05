Actualités Bitcoin

Jamie Dimon de JPMorgan n’a toujours “ aucun intérêt ” pour Bitcoin malgré une adoption croissante

La demande institutionnelle a joué un rôle essentiel dans la flambée des crypto-monnaies au cours de l’année écoulée, de nombreuses entreprises technologiques et de grandes banques prévoyant de conserver des monnaies virtuelles.

Mais malgré ce que beaucoup peuvent appeler une victoire significative pour la technologie naissante, les critiques abondent encore, certains déclarant ouvertement qu’ils ne peuvent pas soutenir l’idée que les monnaies numériques remplacent la monnaie fiduciaire comme moyen d’échange.

Jamie Dimon n’est toujours pas intrigué par Bitcoin

L’un de ces détracteurs est le patron de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, qui est resté résolu dans sa critique de l’industrie en plein essor.

JP Morgan Chase était autrefois un critique devenu partisan alors que la banque d’investissement se prépare à lancer un fonds Bitcoin dans les mois à venir. Mais malgré ce qui a été un changement radical de mentalité, le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, reste sceptique quant à la classe d’actifs volatile.

Lors de son discours au sommet du conseil des PDG du Wall Street Journal, l’investisseur milliardaire a déclaré qu’il n’était pas intéressé par Bitcoin, malgré l’intérêt croissant des institutions.

La société de Dimon, JPMorgan, travaille sur un service de garde Bitcoin en raison des demandes continues des clients, a noté Dimon. Au-delà de cela, le PDG de JPMorgan ne touchera pas à la classe d’actifs. Malgré son scepticisme quant à l’influence de la crypto, il reste convaincu de la puissance de la blockchain.

Dimon a expliqué qu’il croyait aux cas d’utilisation réels de la technologie blockchain, en particulier pour le secteur financier. Il a révélé que son entreprise utilise également la technologie pour servir ses clients.

«Mais les gens doivent se rappeler qu’une monnaie est soutenue par l’autorité fiscale d’un pays, l’État de droit, une banque centrale.»

L’ancien membre du conseil d’administration de la Réserve fédérale a lancé à plusieurs reprises des coups de pied contre la toute première monnaie virtuelle au monde, qualifiant le Bitcoin de «fraude» lors d’une conférence organisée par le média CNBC.

Cependant, Dimon a depuis déclaré qu’il regrettait son explosion tout en notant son indifférence au récit de Bitcoin. Mais il a conservé une attitude tiède à l’égard de la classe d’actifs émergente, affirmant constamment son désintérêt et invoquant la volatilité comme une raison pour qu’elle ne se généralise pas.

Néanmoins, JP Morgan a été assez actif dans l’espace cryptographique en déployant sa pièce JPM de style jeton numérique construite en interne en 2019. Depuis, elle a créé une unité blockchain pour rester innovante dans un monde en évolution rapide.

Wall Street empile sur la crypto

Malgré ce qui peut sembler une mauvaise interprétation de la crypto par Dimon, d’autres sociétés d’investissement ne sont pas restées hostiles à la crypto.

Au cours de la dernière année qui a suivi la montée en flèche sans précédent de Bitcoin, la demande institutionnelle a augmenté à la suite d’un investissement majeur dans BTC et de la prolifération d’autres projets cryptographiques.

Avec la finance décentralisée (DeFi) qui change radicalement le discours sur les services adossés à l’héritage comme l’épargne, les dépôts, les emprunts et les prêts, de plus en plus de banques ont commencé à rejoindre le crypto-wagon.

La banque d’investissement Goldman Sachs aurait l’intention d’émettre un fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin dans les mois à venir. La proposition, qui est toujours en cours d’examen avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, rejoint une longue liste de propositions d’ETF Bitcoin présentées à l’agence.

Des banques comme la US Bank et la Bank of New York (BNY) Mellon ont manifesté de l’intérêt pour les crypto-monnaies au cours des dernières semaines.

