Jamie Dimon n’aime vraiment pas Bitcoin

Jamie Dimon – le PDG de JPMorgan Chase – a déclaré dans une récente interview qu’il ne se souciait pas beaucoup du bitcoin, allant jusqu’à l’appeler « sans valeur ».

Jamie Dimon a une attitude BTC négative

Dans l’interview, il commente qu’il ne pense pas beaucoup à BTC, bien que sa société soit disposée à offrir des options bitcoin étant donné qu’il existe un public pour eux. Il ne veut pas servir de régulateur d’aucune sorte. Ainsi, il n’est pas disposé à simplement mettre le bitcoin de côté étant donné le nombre de personnes qui souhaitent mettre la main dessus, bien qu’il ne voie pas beaucoup de valeur à l’actif d’un point de vue personnel.

Dans l’interview, il déclare :

Personnellement, je pense que le bitcoin ne vaut rien, [but] Je ne veux pas être un porte-parole – je m’en fiche. Cela ne fait aucune différence pour moi. Nos clients sont des adultes. Ils ne sont pas d’accord. C’est ce qui fait les marchés. Donc, s’ils veulent avoir accès pour vous acheter du bitcoin, nous ne pouvons pas le garder, mais nous pouvons leur donner un accès légitime, aussi propre que possible.

En outre, il est également convaincu que de nombreux autres pays suivront les traces de la Chine et rendront l’utilisation de la crypto illégale. Il n’y a pas longtemps, la Chine a annoncé qu’elle retirait tous les mineurs de monnaie numérique de son territoire. Cela a été immédiatement suivi d’une interdiction de toutes les transactions cryptographiques et des activités connexes, et les monnaies numériques sont donc devenues totalement illégales dans le pays.

Il dit que d’autres nations emprunteront une voie similaire et que celles qui ne le feront pas chercheront à « réglementer l’enfer » des crypto-monnaies. Il dit:

J’ai toujours pensé que ça deviendrait illégal quelque part, comme la Chine l’a rendu illégal, donc je pense que c’est un peu de l’or des fous.

Dimon est également très sceptique quant au plafond présumé de 21 millions de pièces de Bitcoin. L’un des grands avantages du bitcoin est qu’il ne peut pas être imprimé de manière cohérente comme les monnaies fiduciaires. Bitcoin est une monnaie finie, et donc sa valeur est considérée comme plus « verrouillée » qu’avec d’autres actifs. Dimon a contesté cela dans son interview et a déclaré :

Comment savez-vous qu’il se termine à 21 millions [bitcoins]? Vous lisez tous des algorithmes ? Vous croyez tous ça ? Je ne sais pas. J’ai toujours été sceptique sur des trucs comme ça.

Certaines personnes viennent à la rescousse de Bitcoin

Naturellement, de nombreux fans de bitcoins sont venus à la rescousse de l’actif et ont critiqué les propos de Dimon, affirmant qu’ils étaient ignorants ou incorrects d’une manière ou d’une autre. L’un de ces assistants était Mike Novogratz, un taureau Bitcoin bien connu et ancien gestionnaire de fonds spéculatifs. Novogratz a déclaré à propos de l’attitude anti-crypto de Dimon :

Si étrange. Pour un homme qui a fait un travail brillant en dirigeant une banque géante, ses réponses autour de $ BTC sont sophomoriques, et il continue de les doubler. Je prie pour rester ouvert d’esprit toute ma vie.

Au moment de mettre sous presse, le bitcoin se négocie pour un peu moins de 57 000 $.

