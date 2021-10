Jamie Dimon remet en question la viabilité de Bitcoin, dit qu’il est « inutile »

Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, reste critique à l’égard du battage médiatique entourant Bitcoin (BTC / USD). Lors d’un événement lundi, il a déclaré que Bitcoin est « inutile ».

Bien que Dimon ne soit toujours pas convaincu de la viabilité et de l’utilisation de Bitcoin, sa banque a commencé à faire affaire avec des clients qui accèdent à l’actif cryptographique.

«Nous ne pouvons pas le garder [bitcoin], mais nous pouvons vous donner [a los clientes] un accès légitime et le plus propre possible », a affirmé lors de l’événement.

La position de Dimon sur les crypto-monnaies contraste fortement avec la position du secteur financier, alors que de plus en plus d’organisations grand public se joignent à la course pour s’impliquer dans Bitcoin.

Le plus grand actif crypto au monde est à un niveau haussier au cours des dernières semaines, sa capitalisation boursière atteignant 1,1 billion de dollars.

Dimon dit que le gouvernement va réglementer Bitcoin

Dimon a ajouté que les divers problèmes rencontrés par Bitcoin signifient seulement qu’il est inévitable que le gouvernement le réglemente. Ces réglementations seront à des fins fiscales, de réglementation bancaire, ainsi qu’à des fins de lutte contre le blanchiment d’argent.

Ce n’est un secret pour personne que Dimon a été très critique envers Bitcoin. Il a déclenché des discussions controversées après avoir qualifié Bitcoin de fraude et a ensuite annulé sa déclaration.

Interrogé sur la position de JPMorgan sur Bitcoin, il a déclaré.

Nos clients sont des adultes. Ne sont pas d’accord. C’est ce que font les marchés.

Il a ajouté que la banque n’est pas en mesure de détenir des crypto-monnaies pour les clients, mais peut offrir un accès.

En 2019, JPMorgan a déclaré qu’il allait lancer une monnaie numérique connue sous le nom de JPM Coin. En août 2021, il a commencé à offrir un accès aux clients de gestion de fortune après avoir créé une nouvelle unité de projet blockchain en octobre 2020.

Dimon dit que Bitcoin n’a aucune valeur intrinsèque

Dimon s’est longtemps opposé à la popularité croissante de Bitcoin, donnant parfois des raisons de sa position ferme contre le principal actif cryptographique.

Et récemment, en parlant avec le PDG d’Axios, Jim VandeHei, il a déclaré que Bitcoin n’avait aucune valeur intrinsèque. Il a ajouté que certaines juridictions pourraient bientôt le rendre illégal, tout comme la Chine a déjà franchi le pas.

Outre la Chine, d’autres pays ont commencé à établir des politiques qui réglementeront le Bitcoin et les crypto-monnaies. Sa principale préoccupation est l’utilisation accrue des crypto-monnaies pour le blanchiment d’argent.

Le post de Jamie Dimon s’interroge sur la viabilité du Bitcoin, affirme qu’il est « inutile » est apparu en premier sur Invezz.