La saga « Cinquante Nuances de Grey » aurait été très différente si Charlie Hunnam avait été choisi pour incarner le maniaque du BDSM sexy Christian Grey.

Hunnam était en fait attaché à la vedette à un moment donné jusqu’à ce que sa sortie abrupte ouvre la voie à Jamie Dornan pour assumer le rôle.

L’acteur de « Belfast », 39 ans, a déclaré à GQ britannique qu’il était « soulagé » lorsque Hunnam, 41 ans, a été initialement choisi pour le drame érotique car il hésitait à se lancer directement dans la série.

« J’étais très réticent », a déclaré l’acteur irlandais. « Je reste encore réticent. Je n’ai pas dit non. J’ai auditionné pour cela, puis j’ai suivi cette voie, puis quelqu’un d’autre l’a eu.

« Je me suis dit ‘F – – k, c’est super, quel cauchemar pour ce gars [Hunnam]. Il va avoir tout cet examen minutieux. Avant que quelqu’un ne l’ait entendu faire quoi que ce soit, il va être vraiment détesté. Et tant de gens se déchaînent contre le casting de celui-ci seul », a poursuivi Dornan.

« Quoi qu’il en soit, il l’a laissé tomber et puis j’ai rempli et j’ai ressenti cette colère de haine. »

Dornan a également déclaré qu’il savait que « Cinquante nuances » le suivrait pour toujours, quels que soient les rôles qu’il assumerait.

« La presse dit toujours: » C’est la meilleure chose qu’il ait faite depuis « Fifty Shades ». ‘ Comme si j’avais encore besoin de faire mes preuves ; Je paie toujours pénitence pour ce choix qui me ramène là où j’étais auparavant », a-t-il déclaré à British GQ. « Écoutez, je comprends, et, pour être honnête avec vous, cela me stimule. Il allume un feu en moi. Si cela veut dire que les gens disent : « Oh, en fait, il n’est pas si mal », eh bien, qu’il en soit ainsi. »

En réponse au contrecoup que la série de films a reçu, Dornan, un ancien mannequin, a expliqué: « Il n’y a rien de tel que » Cinquante Nuances « en termes de, c’était basé sur des livres et nous restions très proches de ces livres. Ces livres étaient appréciés des fans. Vraiment aimé, obsessionnellement aimé et méprisé par tous les critiques, à moins que vous ne soyez comme un critique de blogs en ligne. Les vrais critiques détestaient les livres.

Hunnam a été choisi pour incarner Christian Grey dans la série dramatique romantique jusqu’à ce qu’il annonce sa sortie en 2013.. pour STXfilms

« Vous savez que vous allez avoir ces films qui sont pour les fans, que les fans vont adorer, qui vont rapporter une tonne d’argent », a déclaré Dornan. « Mais vous savez que les critiques seront juste, vous savez, en train de se lécher les lèvres et c’est exactement ce qui s’est passé. Et nous savions que cela allait arriver, alors vous regardez cela se dérouler et parfois c’est

f – – roi difficile.

Hunnam, la star de « Sons of Anarchy », a abandonné la photo en 2013 peu de temps après l’annonce de son casting. Son départ inattendu a intrigué les fans, beaucoup se demandant pourquoi il a décidé de partir.

En 2015, Hunnam a déclaré au magazine V Man qu’il avait quitté le projet en raison de conflits d’horaire. « Oh, ce fut la pire expérience professionnelle de ma vie. C’était la chose la plus émotionnellement destructrice et la plus difficile à laquelle j’aie jamais eu à faire face professionnellement », a-t-il déclaré dans l’interview. « C’était déchirant. »

Il a ajouté qu’il avait personnellement appelé le réalisateur de « Fifty Shades » Sam Taylor-Johnson pour lui dire qu’il était absent.

« Je l’ai appelée et nous avons tous les deux pleuré au téléphone pendant 20 minutes », a déclaré la star de « Crimson Peak ». « J’avais besoin de lui dire que ça n’allait pas marcher. Il y avait beaucoup de choses personnelles dans ma vie qui m’ont laissé sur un terrain très instable émotionnellement et mentalement faible. Je viens de me sentir tellement f – – roi submergé et j’étais en quelque sorte en train d’avoir des crises de panique à propos de tout ça. »