Jamie Dornan contrarié que Fifty Shades soit connu comme une blague. L'acteur a exprimé qu'il souhaitait que certains ennemis prennent le film plus au sérieux.

L’acteur de 39 ans a confié au britannique GQ, dans une interview publiée vendredi 29 octobre, qu’il ne regrettait pas son travail sur les films, dont le premier volet est sorti en 2015.

« Écoutez, dites-le de cette façon : cela n’a pas nui à ma carrière de faire partie d’une franchise de films qui a rapporté plus d’un milliard de dollars », a-t-il expliqué. Tous les acteurs actifs diraient la même chose. Il a beaucoup donné. »

Dornan a noté que les fans du livre aimaient aussi le film, mais pas les critiques. Pourtant, il n’apprécie pas que la trilogie ait toujours la réputation d’être stupide et mal faite.

« Je considère que tout cela est un peu une blague », a-t-il déclaré au milieu. « Toutes les personnes impliquées ont travaillé aussi dur que possible sur ces films, y compris moi. »

Comme les fans le savent, l’ancien mannequin incarne Christian Gray, un milliardaire qui tombe amoureux de l’inexpérimentée Anastasia Steele (Dakota Johnson). Il a travaillé sur de nombreux autres films et séries depuis la dernière partie de la trilogie créée en 2018, mais a eu du mal à abandonner l’association avec la franchise.

« Comme si je devais encore prouver ma valeur, je paye toujours pénitence pour cette décision qui me ramène là où j'étais avant. »

Plus tôt cette année, l’acteur de Marie-Antoinette a montré ses talents de comédien dans le film « Barb and Star Go To Vista Del Mar », qui mettait en vedette Kristen Wiig et Annie Mumolo. Son prochain projet de film est le drame Belfast, réalisé par Kenneth Branagh et qui sortira plus tard cette année.

Eh bien, c'est assez mauvais, ennuyeux et stupide … il a reçu le plus gros des critiques, désolé, cela va le hanter pendant un certain temps.

