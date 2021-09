Jamie Dornan de Fifty Shades chante à nouveau dans la bande-annonce de Belfast de Kenneth Branagh

Plus tôt cette année, l’idole de Cinquante Nuances de Grey, Jamie Dornan, a montré une compétence nouvelle pour le monde : chanter. Tout ce qu’il a fallu, c’est un numéro musical hilarant dans Barb and Star go to Vista del Mar pour que l’homme se loge à nouveau dans l’esprit du public – cette fois en tant qu’homme de la chanson et de la danse. Il semble maintenant qu’il utilisera ces compétences dans le monde du drame, aux côtés de Caitriona Balfe d’Outlander, Dame Judi Dench et Ciarán Hinds, dans le dernier film du scénariste/réalisateur Kenneth Branagh, Belfast.